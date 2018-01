¿Hay debate en la portería del Hércules?

El meta de Mutxamel desaprovechó la oportunidad la pasada temporada tras la lesión de Chema.

Zarandeado desde que arrancó el 2018, al Hércules le asaltan las dudas por varios costados. La última en aparecer, el debate de la portería con el que la dirección deportiva quiso acabar de un plumazo el pasado verano con la contratación del contrastado Ismael Falcón, con amplia experiencia en el club y en categorías superiores e idolatrado por la afición.

En el último año, el peor de la historia reciente del club en Segunda División B, la portería había generado más sombras que luces con el veterano Chema, titular en la portería del Hércules desde el descenso, y el canterano Iván Buigues; y por ello Portillo decidió apostar por un valor seguro.

No obstante, el salto de calidad que se esperaba con la llegada de Falcón no ha aparecido. Quizás acuse la inactividad de los dos últimos años (sólo disputó 14 partidos entre ambos en Tenerife y Córdoba), pero la realidad es que, lejos de sumar puntos, ha sido protagonista en negativo en varios partidos. Su primer traspié fue en la primera vuelta, casualmente ante el Cornellà, el rival que el domingo visita el Rico Pérez. Una mala salida por alto que terminó con el balón en los pies del «cazagoles» Enric: 1-0. Pero no fue la única. En Paterna ante el Mestalla un despeje defectuoso propició el empate a uno, aunque sobre la bocina sacó dos manos antológicas que permitieron que el equipo regresara con los tres puntos. Sin embargo, sólo una semana después dos fallos alarmantes supusieron la derrota ante el Saguntino en el Rico Pérez, precisamente en el partido en el que el Hércules mejor ha jugado en lo que va de temporada.

Con el apoyo de la afición, la dirección deportiva y, sobre todo, del técnico Claudio, que no ha querido individualizar ningún error, Falcón siguió como titular casi sin discusión.

Precisamente tras la llegada al banquillo de Barragán el equipo echó el cerrojo y consiguió tres porterías a cero en los últimos cuatro partidos de 2017. Pero el pasado domingo en Sabadell volvió a abrirse un debate alimentado por el arrebato del canterano Buigues de marcharse, en caso de continuar como suplente.



Tres años de contrato

El joven guardameta de Mutxamel de 21 años renovó con el Hércules en enero de 2016 por tres años más, con una cláusula engañosa: si no jugaba en cualquier temporada el 50% de los partidos, podría marcharse en verano gratis. A ese registro ya no va a poder llegar en esta campaña y Portillo le bloqueó su salida en el mercado de invierno hace unas semanas y le emplazó al final de curso.

Después de su renovación y tras la lesión de Chema, Buigues no mejoró a su antecesor y desecandenó la búsqueda de la dirección deportiva sin condiciones de un guardameta titular. Fallos capitales ante el Atlético Levante, Llagostera o Barça B le relegaron a una suplencia que también compartió el argentino Siviero.

No obstante, la convulsa actualidad ha vuelto a reflotar el debate de la portería. Claudio decidirá el próximo domingo.



Promoción para abonados

Hoy es el último día válido para que los abonados retiren hasta cuatro entradas a mitad de precio para su localidad para el choque del domingo ante el Cornellà (17.00 en el Rico Pérez). Los billetes se venderán en las oficinas del estadio de 10 a 13.30 y de 17 a 19.30 horas.