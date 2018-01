Candela sí cree en la remontada

El mediocentro alicantino Paco Candela, segundo refuerzo de invierno del Hércules, afirmó ayer en su presentación que quiere aportar «la tranquilidad y la confianza» con la que jugaba hace pocos días con el Fuenlabrada, líder destacado del grupo I de Segunda B. El pivote, de 25 años, se ha comprometido por lo que queda de temporada y otra más y quiere debutar este domingo (17.00) en la final contra el Cornellà, equipo que marca la zona de promoción y está cinco puntos por encima. «Lo he jugado prácticamente todo con el Fuenlabrada, por lo que estoy perfecto para competir, vengo a darlo todo en casa», señaló ayer Candela.

El nuevo fichaje ya vistió dos años de blanquiazul en su etapara como alevín y fue entrenado, entre otros, por José Vicente Lledó. «Tengo muy buenos recuerdos de aquella etapa. Cuando me llamó el Hércules la verdad es que no me lo pensé porque es un grande que por accidente milita en Segunda B. Volver a casa siempre es bonito y ojalá podamos sacar cuanto antes al Hércules de esta categoría», afirmó Candela.

El mediocentro ascendió a Segunda y Primera con el Leganés de Asier Garitano y cree firmemente en la remontada del Hércules: «Creo que tenemos una de las tres mejores plantillas de toda la Segunda B, debemos remar todos en la misma dirección y empezar a ganar. Ojalá pueda debutar contra el Cornellà porque es un partido muy importante y en el Rico Pérez, donde tengo unas ganas tremendas de competir».

Tras la salida de Checa al Mérida y la llegada de Candela, el Hércules completa su centro del campo con el chileno Nacho Navarrete, así como con Pepelu y Miñano, que formaron el doble pivote ante el Sabadell. Claudio decidirá si hay cambios.