«Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, urge cambiar ya»

«Teníamos la intención de llevar la iniciativa y creo que así fue, con mayor o menor precisión, pero luego cuando mejor teníamos el partido, con superioridad numérica y con ventaja en el marcador, no lo supimos manejar». Así lamentó Claudio Barragán ayer el séptimo empate del equipo desde su llegada.



«No creo que hayamos perdido dos puntos por falta de concentración, fuimos a por el segundo gol, pero estuvimos imprecisos en la toma de decisiones, no metimos centros al área cuando teníamos igualdad numérica», expresó el técnico del Hércules en la sala de prensa de la Nova Creu Alta, consciente de que el equipo lleva tres semanas consecutivas dilapidando opciones de recortar distancia con los puestos de ascenso.



Lejos de buscar más problemas que los propios, Claudio hizo hincapié en mejorar la forma de pensar de un equipo incapaz de cerrar un partido con cierta tranquilidad: «Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, como no cambiemos la mentalidad, nos hagamos fuertes y creamos en que lo podemos hacer mejor, no vamos a ningún lado».



El técnico blanquiazul sabía de la dificultad de doblegar a un Sabadell rey del empate en toda la Segunda B. «Conocíamos el peligro si nos equivocábamos ante ellos, porque son un equipo muy ordenado y al que cuesta mucho hacerle daño; acumulan mucha gente detrás del balón, hacen una buena presión y es cierto que hemos dudado en varios momentos», deslizó.



Pese a ello, Claudio recalcó que el Hércules tuvo la opción de llevarse los tres puntos: «Aún así, con el empate en el marcador, tuvimos la ocasión de Carlos, que fue clarísima». El gol recibido también pudo haber tenido remedio: «Fue una falta que defendimos demasiado hundidos atrás, son cosas que van sumando y poco a poco te merman; como se suele decir, se nos va el vino en catas». «Debimos defender mucho mejor, estábamos muy lejos del poseedor del balón, ahí hay que estar más vivos y salir a por el balón, teníamos jugadores por delante», lamentó.



Sobre la actuación de Falcón en el gol del Sabadell, Claudio no quiso individualizar. «No me gusta valorar errores, me gusta analizarlo en conjunto; en ataque pasa lo mismo. No hay que buscar culpables», concluyó. Además, preguntado por más fichajes, sentenció: «No pienso en ello, sólo pienso en la gente que tengo, que ya es bastante. Si surge algo bien, pero no me preocupa».