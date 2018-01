Candela: "Quiero aportar ya mi confianza y tranquilidad"

El mediocentro alicantino Paco Candela, segundo fichaje del Hércules en el mercado de invierno, ha asegurado esta mañana, en su presentación, que quiere aportar al equipo "la tranquilidad y la confianza" que tiene tras haber sido una pieza importante en el Fuenlabrada, líder destacado del grupo madrileño de Segunda B.

"Vengo a darlo todo desde ya", ha señalado el pivote, quien ha ocupado la ficha del sevillano Checa, que hizo las maletas rumbo al Mérida. Candela ya vistió de blanquiazul en su etapa de alevín y reconoce que le hace "especial ilusión" volver a casa. "Cuando me llamó el Hércules la verdad es que no me lo pensé demasiado, ojalá pueda ayudar a conseguir el objetivo de dar el salto de categoría", afirma.