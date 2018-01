"Sólo pienso en los jugadores que tengo y en volver a ganar"

El grito por un nuevo delantero que expresó Claudio Barragán la pasada semana no sólo no ha fructiferado siete días después, sino que desdijo las declaraciones que había deslizado Portillo en apoyo a Carlos Fernández, Óscar Díaz y el canterano Tarí. Esta mañana, el técnico del Hércules, más prudente y ocultando más de lo que mostraba, quiso aclarar lo sucedido: «Quizás el otro día no me expresé bien, es cierto que nos está faltando acierto, pero si viene alguien será sólo si es para mejorar lo que tenemos».

No obstante, Claudio reconoció que, a falta de once días para que expire el plazo de fichajes, el club sigue moviéndose: «Estamos en contacto, Portillo está haciendo un trabajo excepcional, así que vamos a esperar». La pregunta, asimismo, la aprovechó el técnico valenciano para volver a echar un capote a su plantilla: «Si hay algún jugador interesante daremos el paso, pero los más importantes son los que estamos, sólo pienso en los jugadores que tengo y no puedo pararme a pensar en quién puede venir o quién no».

Con quien seguro no podrá contar el domingo en Sabadell será con el mediocentro sevillano Checa, que ayer se desvinculó del club. Una de las decisiones más notorias de Claudio fue darle galones al pivote tras estar defenestrado por el argentino Siviero. Sin embargo, el técnico no quiso afirmar que su baja debilitaba al equipo. «La salida de Checa ha sido una decisión conjunta, le deseo suerte y hay gente en el equipo capacitada para suplir a cualquiera; lo hemos demostrado desde que llegamos con tanta baja. Por ese motivo estoy tranquilo», aclaró.

Todavía molesto por la derrota ante el Alcoyano, Claudio aseguró que viajan a Sabadell «sin miedo» porque, a excepción del pasado domingo, no vio nunca al Hércules a merced del rival. «Hasta la fecha dimos siempre el nivel, sólo el Alcoyano fue mejor equipo que nosotros, debemos confiar en nuestras posibilidades, aunque es cierto que hasta hace dos días las heridas seguían abiertas por la derrota; la imagen del pasado domingo fue como para estar cabreado y preocupado», admitió.

Con un sólo delantero

«Que jueguen Óscar y Carlos juntos es una posibilidad, pero de esa manera siempre hay alguien que juega fuera de su posición. Veremos qué es lo mejor», aseguró. También valoró a Paco Candela: «Es un jugador importante, pero también me gustan los que tengo».