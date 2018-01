Connor: «No tiramos la toalla y confiamos en Claudio, pero no podemos fallar más»

La derrota ante el Alcoyano trajo cola y ha hecho tambalear todos los estamentos del club en pleno mes de enero. El lateral izquierdo Connor James Ruane (Culcheth, 1993), ausente el pasado domingo por acumulación de amonestaciones, así lo reconoció ayer: «Al partido le dimos muchas vueltas, nos dolió mucho perder de esa manera y sabemos que también a la afición».

No obstante, este habitual titubeo del equipo al comienzo de año no ha minado la fe dentro del vestuario. «Confiamos en el de al lado, somos fuertes y esperamos no cometer los mismos errores de partidos pasados, sobre todo en los últimos minutos», aseguró un zaguero inglés que quiso recalcar la importancia de la concentración desde el minuto 1 al 90. «No podemos perder puntos dos semanas seguidas en el descuento», expresó. Connor optó por pasar página y mirar ya de frente al Sabadell, próximo rival del Hércules, este domingo en la Nova Creu Alta: «Hay que dejar atrás ya al Alcoyano y pensar en lo que viene, que es igual o más importante».



Sin excusa en la Nova Creu Alta

«No tiramos la toalla, ni mucho menos, la Liga es muy larga y esto es cómo acaba; ya pensamos en el Sabadell, pero sin olvidar lo que ha pasado. El equipo está trabajando bien, no sólo esta semana, sino desde que regresamos de vacaciones, pero los resultados no acompañan. En Sabadell hay un buen campo y no tenemos excusa, sabemos lo que hay en Segunda B y debemos aprovecharlo para imponer nuestro estilo», matizó.

Connor, que regresa a la titularidad porque Peña sigue siendo baja por lesión, defendió la labor de Claudio en nombre de todo el equipo: «No tenemos duda, confiamos en él igual que él lo hace con nosotros, eso es algo que se nota en el día a día, pero ya no podemos fallar más, sobre todo en casa».

El lateral inglés reconoció que los rumores de altas y bajas del equipo pueden afectar. «Pero somos futbolistas, eso no vale para distraer a nadie, el equipo está totalmente preparado para afrontar lo que queda», aclaró.