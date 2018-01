Juanjo: "La mejor manera de pedir perdón a la afición es ganar en Sabadell"

El lateral del Hércules Juanjo Nieto, uno de los pilares del equipo de Claudio Barragán, ha reconocido esta mañana que la mala imagen ofrecida ante el Alcoyano (1-2) "no se puede volver a repetir" y considera que "la mejor manera de pedir perdón a la afición es ganando en Sabadell", el próximo domingo a las 17.00 horas en la Nova Creu Alta. El zaguero castellonense ha reconocido que el vestuario está afectado tras el inesperado tropiezo en el derbi frente a un Alcoyano que llevaba seis semanas sin marcar. "Estamos todos muy fastidiados y ojalá hubiéramos podido jugar el lunes para quitarnos el mal sabor de boca. Lo bueno del fútbol es que cada fin de semana tienes una reválida y la mejor manera que tenemos de pedir perdón a nuestra afición es ganando en Sabadell", ha señalado Juanjo Nieto.

El lateral derecho blanquiazul ha reconocido que personalmente también tuvo "un día muy malo" pero aboga por "pasar página" para centrarse en el duelo del domingo ante un rival directo en la Nova Creu Alta. "Contra el Alcoyano se vio un Hércules diferente al del partido anterior y no tiene ninguna explicación, sabemos que no podemos volver a dar esa imagen y en ello estamos trabajando. No podemos empatar un partido en el 85' y perderlo, eso no se puede consentir", ha insistido.

Juanjo Nieto considera que los rumores acerca de las posibles entradas y salidas de jugadores "no tiene por qué afectar" al vestuario "porque quien firma en un club como el Hércules sabe que casi siempre hay movimientos". En este sentido, el director deportivo Javier Portillo trabaja en la búsqueda de refuerzos, al margen del ya fichado José Fran.

El Hércules ha empezado a preparar esta mañana el encuentro del domingo en Sabadell con especial incidencia en los remates a puerta de los delanteros Óscar Díaz, Carlos Fernández y Alejandro Tarí. El extremo Chechu Flores no se ha ejercitado junto a sus compañeros, por lo que está prácticamente descartado para este fin de semana. El jugador jiennense sufrió una rotura muscular en el último partido de 2017 frente al Llagostera y ya causó baja frente al Olot y el Alcoyano. Tampoco estarán disponibles para Claudio Barragán el mediapunta José Gaspar ni el lateral Paco Peña. La única noticia positiva es que recupera a Connor para el lateral izquierdo, por lo que Pol Bueso volverá al eje de la zaga junto a Samuel y Mikel Santamaría al banquillo.