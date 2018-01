«Estoy en shock, ha sido todo un cúmulo de despropósitos»

Sin excusas y sin la respuesta al despropósito general que desplegó el Hércules ante un Alcoyano que aterrizó al Rico Pérez en plena caída. Así llegó Claudio a la rueda de prensa. «No sé por dónde cogerlo, estoy en shock, comenzamos el partido mal y lo terminamos peor; no sé por qué no llegamos a entrar en el partido», expresó.

El técnico reconoció el desastre de la primera parte y la imprecisión de todos los jugadores en la toma de decisiones: «Estoy sorprendido, pido perdón a la afición por los primeros 45 minutos; hacía tiempo que un equipo mío no jugaba de esa manera. En el segundo tiempo tuvimos algo más de balón pero no estuvimos finos; también nos remataron en jugadas donde no nos lo suelen hacer».

Claudio también lamentó de nuevo un gol en el tiempo añadido, como en Olot: «Después de todo lo mal que lo hicimos, no podemos perder al final por eso; es el primer gol de contragolpe que recibimos desde que yo estoy aquí». Pocas virtudes le encontró a su equipo ayer: «Hemos corrido hasta mal, a destiempo, hemos cometido muchos errores no forzados y ha sido todo un cúmulo de despropósitos».

A excepción del siempre voluntarioso Juli, pocos jugadores dieron un paso al frente en medio del naufragio. «Varios jugadores determinantes no han estado acertados y en los últimos minutos no llegamos a dar ni dos pases seguidos», lamentó.

El técnico reconoció que la mejora no pasa sólo por los fichajes: «Tenemos que hacerlo todos, yo el primero, hay que ponerse las pilas, tirar de orgullo y tener fe; pero esto va a ser complicadísimo, sin hacer nada en ataque es casi imposible».