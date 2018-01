Claudio: «Es necesario firmar a un delantero y eso Portillo ya lo sabe»

El Hércules necesita goleador. Era un grito que desde hacía meses entonaba la afición y una auténtica necesidad que volvía a salir a flote cada vez que el Hércules era incapaz de cerrar un partido. Y ayer Claudio ya lo hizo público: «Es necesario firmar a un delantero, Portillo lo sabe y estamos en ello, pero no es fácil». El técnico valenciano también reconoció que Enric, flamante fichaje a base de talonario del Extremadura, estaba en la agenda del club alicantino. «Estamos mirando el mercado, no digo que no esté a gusto con lo que tengo, pero creo que si se puede mejorar, hay que hacerlo», deslizó. Además, indicó que el ataque no es la única parcela en la que se buscan nuevos cromos: «También en el centro del campo me consta que estamos mirando cosas, pero no es tan fácil como parece, lo importante es que no nos equivoquemos con los pasos que demos», señaló.



Mercado de fichajes aparte, el Hércules regresa mañana a la competición contra el Alcoyano en el Rico Pérez y Claudio expresó las ganas de hacer un buen partido tras un amargo pinchazo el fin de semana pasado. «El equipo volvió fastidiado de Olot y está ahora con ganas de sumar los tres puntos y reencontrarnos con nuestra afición», expresó. «Somos conscientes de que el domingo [por mañana] llegará un Alcoyano muy necesitado, pero no menos que nosotros. Espero un partido muy igualado, nosotros necesitamos crecer a partir de los resultados, queremos ganar y continuar la dinámica de no perder», señaló Claudio.



Malos antecedentes

Los más recientes números del Alcoyano en el Rico Pérez no son demasiado optimistas para el Hércules, aunque a este rincón estadístico Claudio no le presta demasiada atención. «No he mirado los números, no creo en ellos, las estadísticas están para romperlas y ojalá lo hagamos el domingo [por mañana]», indicó Claudio.

Sobre el canterano Tarí, que aprovechó con nota los minutos que tuvo en Olot, aseguró que evoluciona «de maravilla». «Asume su rol a la perfección y no descartamos que pueda ser titular, igual que Óscar o Carlos», matizó.

Sobre la inminente llegada a la presidencia de Quique Hernández, Claudio dijo que lo desconocía, pero que si era así sería una buena noticia: «Sé que quiere mucho al club, le tengo mucho cariño porque fue mi entrenador en el Levante cuando yo tenía 17 años. Ojalá que cambie con su llegada la mala suerte que ha acompañado al Hércules en los últimos años».