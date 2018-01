La afición, entre la incredulidad y la incertidumbre con la elección del presidente

El inminente nombramiento del exentrenador Quique Hernández como presidente del Hércules ha cogido a contrapié a buena parte de la afición blanquiazul, dividida entre la sorpresa y el incierto futuro de la entidad.

«A nosotros nos ha pillado de improviso, todavía no hemos tenido tiempo de valorarlo», aseguraba Quique Tébar, presidente de la Asociación Herculanos y que a título personal reconocía que el técnico de Anna siempre fue querido por la afición. «Se le recuerda por sus éxitos deportivos en la entidad, aunque no siempre los tuvo; sea como fuere, le deseo que le vaya bien», puntualizó Tébar.

Por su parte, Luis Mascaraque, de Herculanos Sin Fronteras, reconoció que en la peña había dos corrientes de opinión en torno al nombramiento del nuevo presidente. La postura que él defiende es la más crítica: «No veo correcto meter otro sueldo en el club, en lugar de destinarlo a un delantero o a un mediocentro; no es oportuno. Creo que Quique Hernández será un presidente de paja y que seguirán mandando Ramírez y Ortiz. No servirá para nada porque al final las decisiones importantes las tomarán ellos y, por ejemplo, nadie volverá a mirar por los socios en el descuento de antigüedad en la próxima campaña de abonos».

Ese cierto pesimismo también lo comparte Javier Pérez, de la peña El Altet, que sostuvo que tampoco entiende la decisión. «¿Esto quiere decir que Ramírez se aparta? Si es así es una pena porque cuando preguntas a Ramírez te contesta directo, con la tranquilidad de un propietario (aunque no comulgues con su opinión); Quique no lo va a ser, será intermediario», lamentaba. No obstante, Pérez no dudó del sentimiento de Quique Hernández por la entidad: «Su ADN es herculano y no es sospechoso de nada y le apoyaremos al cien por cien». Y concluyó: «Si lo han hecho será por algo, no dan puntadas sin hilo».

Luis Hernández, socio número 280 del club, aboga por dar un voto de confianza a Quique, aunque también opina que éste es «un gesto de cara a la galería». «Peor que en las últimas temporadas va a ser difícil», deslizó.