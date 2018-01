Claudio: "Necesitamos fichar a un delantero"

Era una verdad palmaria. El Hércules pedía a gritos un hombre-gol y esta mañana Claudio Barragán ha hecho público que ya lo ha solicitado a la dirección deportiva: "Necesitamos firmar a un delantero y eso Portillo lo sabe". El técnico valenciano admitió que, a falta de veinte días para el cierre del mercado, el club rastrea la llegada de un delantero y también de un mediocentro. "Ninguna de las dos opciones son fáciles, me consta que estamos mirando cosas, pero no es tan fácil como parece, lo importante es que no nos equivoquemos con los pasos que demos", señaló.

El técnico valenciano, por otra parte, aseguró que el equipo necesita sumar de tres en tres y crecer a partir de los resultados: "El Alcoyano viene necesitado, pero no menos que nosotros. Tenemos que ser mejores en todo". Claudio reconoció que el equipo salió "fastidiado" de Olot por las formas en que se perdieron dos puntos, aunque subrayó que el Hércules apenas recibe ocasiones: "Llevamos siempre la iniciativa, tanto fuera como en casa. En Olot el equipo estaba demasiado basculado y la defensa muy hundida en el área; no podemos encarar una situación defensiva en el 92' con un cuatro contra cuatro en el área".

Respecto a la irrupción del canterano Tarí, a falta de que llegue otro delantero profesional, Claudio expresó que tiene las mismas posibilidades que Carlos y Óscar de ser titular: "Está evolucionando de maravilla, asume a la perfección su rol ahora mismo y no descartamos que pueda jugar de inicio; progresa adecuadamente".