Carlos, Óscar y Tarí no se mueven

La prioridad es un mediocentro de Segunda.

El director deportivo del Hércules Javier Portillo mantiene la fe en Carlos Fernández, Óscar Díaz y Alejandro Tarí, los tres «9» de la plantilla, y da por hecho que ninguno hará las maletas en el mes de enero. Sólo han marcado 9 goles en 20 partidos, pero acabarán la temporada en Alicante. Portillo considera que el mercado no ofrece ningún punta mejor a precio razonable e insiste en que el objetivo prioritario es un mediocentro organizador.

La otra gran necesidad ya cubierta era un extremo puro que aportara desequilibrio y ocupara la ficha de Miguel Ángel Nieto y finalmente el elegido fue José Fran, que jugó de inicio en Olot y repetirá en el derbi del domingo (18.00 horas) ante el Alcoyano.

En el capítulo de delanteros no se esperan novedades y el director deportivo descarta la incorporación de un punta sub'23 ya que apuesta por minutos de calidad para el canterano Alejandro Tarí. No quiere frenar su progresión y está convencido de que puede rendir en Segunda B como demostró el domingo en Olot. En la media hora que tuvo mejoró sensiblemente a Óscar Díaz en un campo en malas condiciones. Tiene personalidad, ha marcado diferencias con el filial y a Claudio también le gusta. Tarí ha disputado 150 minutos, repartidos en 9 partidos, y marcó el decisivo gol de la victoria ante el Peralada en la última acción del partido (3-2). Esta victoria, sin embargo, será recordada por costarle el puesto a Gustavo Siviero.

El director deportivo del Hércules no se plantea la salida de Carlos Fernández ni Óscar Díaz, principalmente porque ambos firmaron por dos años. Han marcado cuatro goles por cabeza y Portillo es el primero en reconocer que las cifras son pobres y deben mejorar en la segunda vuelta. El jiennense Carlos es el que más oportunidades ha tenido (1.411 minutos) y despidió 2017 con un importante gol en Llagostera (0-1), pero se perdió el choque de Olot por unas molestias en la tibia que no revisten gravedad. Claudio le recupera ante el Alcoyano y llama a las puertas del once.

Por su parte, Óscar Díaz sigue generando dudas cuando actúa como referencia ofensiva. Sin ir más lejos, en Olot pasó desapercibido y Tarí aportó mucho más en la última media hora. El punta madrileño ha destacado como «10» y tanto Portillo como Claudio esperan que dé un paso al frente y marque diferencias.

Por lo visto en Olot, la pelea por el dorsal «9» del Hércules está más abierta que nunca para el partido contra el Alcoyano. Por méritos en el último partido, el canterano Tarí toma ventaja, pero el técnico puede apostar de inicio por el recuperado Carlos Fernández, o bien dar una nueva oportunidad a Óscar Díaz.

Por su parte, Portillo continúa avanzando en la búsqueda de un mediocentro organizador que mejore la salida de balón. Tiene varias alternativas de Segunda División que no cuentan en sus equipos, pero esta posición está especialmente cotizada ya que muchos «gallitos» de Segunda B demandan lo mismo.

El objetivo inalcanzable del director deportivo blanquiazul era Sergio Mora. El experimentado pivote del Getafe ha sido titular en los dos últimos partidos y las diferencias económicas entre Primera y Segunda B son abismales. El mediocentro quedará afincado en Alicante en cuanto cuelgue las botas y no sería descabellado que Portillo volviera a la carga a por él en junio, ya que el exherculano acaba contrato. Mora, de 38 años, ya subió a Segunda con el equipo alicantino en 2005 y con el Alcorcón en 2010. Además acumula dos ascensos consecutivos a Primera con el Alavés y el Getafe. En verano de 2016 estuvo a un paso de regresar al Hércules.