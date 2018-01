Salinas: «No se puede echar por tierra al final lo conseguido en 90 minutos; fue una lástima»

El Hércules regresó de casi de vacío tras encajar el gol del empate en el minuto 90 en un partido que se hizo demasiado largo a los de Claudio. Una de las pocas notas positivas es el asentamiento del canterano Álvaro Salinas en el once titular en una media punta copada de talento y fragilidad ante las lesiones. Ese hueco es el que ha aprovechado el extremo de la Vega Baja, protagonista ayer en la jugada del gol de Moha. «Fue una pena el resultado porque hicimos todos un esfuerzo muy grande durante todo el partido, que se nos escapara la victoria al final de esa manera fue muy jodido», lamentó.

Salinas también apuntó en el debe del equipo el hecho de llegar al último compás del partido sin haber ampliado la ventaja en el marcador: «Tuvimos ocasiones para hacer el segundo y terminar el partido sin problemas, pero no lo hicimos y pagamos caro no haber tenido más tranquilidad con el balón en la zona de arriba». El Olot sólo fue mejor que el conjunto de Claudio en un arreón tras el descanso y en el epílogo de ayer en un choque que el Hércules no supo cerrar. «Debimos haber perdido más tiempo con el balón tocando, pero ellos achucharon y la que tuvieron la hicieron», confesó.

«Teníamos que haber intentado que no se jugara tanto en los últimos cinco minutos, Checa eso lo hace muy bien; reconocemos que interpretamos mal la recta final. No debemos echar por tierra al final lo ganado en los otros 80 minutos», subrayó el canterano blanquiazul.