Claudio: «Hay mucha rabia en el vestuario, el esfuerzo fue descomunal»

Claudio Barragán reconoció que el punto sumado en Olot tiene un sabor muy amargo, «sobre todo por el minuto en el que ha llegado su gol y porque la acción era evitable, o al menos debimos defenderla mejor». El técnico blanquiazul se mostró calmado y reflexivo en su comparecencia ante los medios, pero sí reconoció que sus jugadores estaban rotos en el vestuario. «Están muy dolidos, más bien jodidos, con rabia, y eso es bueno porque son ambiciosos. Esa jugada en el 91' la tuvimos que haber defendido mejor. Realmente debimos interpretar mejor el juego en los 10 últimos minutos, nos echamos demasiado atrás, en parte por su empuje y en parte porque se aprovecharon de varias pérdidas nuestras», reconoció el entrenador del Hércules. Barragán reconoció que el último cambio hubiera preferido emplearlo en dar entrada el mediocentro Miñano para tener la posesión de balón y no en Gaspar (quien finalmente entró) pero le echó atrás el mal estado del campo, muy embarrado por la fuerte lluvia. «Con 0-1 lo idel hubiera sido que entrara Miñano para tener más el balón y no perderlo tan fácilmente, pero no nos hemos querido arriesgar», desveló Barragán. Miñano entró en la convocatoria dos meses y medio después tras superar una lesión de rodilla y de ahí las dudas del técnico.

El entrenador blanquiazul calificó de «descomunal» el esfuerzo de sus jugadores y calificó el duelo como «muy disputado y con alternativas para los dos equipos». «En la primera parte fuimos mejores y en la segunda todo se igualó con la fuerte lluvia, había mucho barro y ahí nadie se ha escondido, todos han peleado bien y sólo nos ha faltado cerrar el partido con un poco más de oficio», dijo Barragán.

El técnico del Hércules valoró positivamente la entrada revolucionaria de los jóvenes Moha y Tarí en la segunda parte: «Nos han aportado frescura y Moha ha visto puerta en su vuelta después de tres meses lesionado, eso es una buena noticia». Cuestionado por el discreto debut del extremo José Fran, Claudio manifestó: «Hubiera sido la leche que hubiera marcado o dado tres asistencias de gol en su primer partido, hay que tener paciencia».

Por otra parte, el Hércules afrontará sin un lateral izquierdo específico el derbi contra el Alcoyano del próximo domingo a las 18.00. Connor vio ayer la quinta amarilla y Paco Peña se ha resentido de su lesión muscular.