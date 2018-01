Claudio: «Estamos trabajando en más fichajes porque todo es mejorable»

«Claro que podemos subir pero enfrente siempre hay un rival, no lo olvidemos».

«Lo más importante para un entrenador es tener donde elegir, esa competencia en la plantilla es muy necesaria, aunque desafortunadamente desde que llegué no ha sido así», lamentaba ayer un Claudio Barragán que no consigue contar con la plantilla al completo. «Optaremos por la gente que mejor esté, como siempre hacemos, hemos recuperado efectivos y esperamos seguir haciéndolo en las próximas semanas, a ver si de una vez por todas tenemos a todos disponibles», clamó.

Tras dos semanas de trabajo pero sin competición, el técnico valenciano admitió que el equipo tiene ganas de jugar: «Ya es hora de que empiece de nuevo lo de verdad y luchar por los tres puntos». Enfrente estará un Olot que sólo ha ganado un partido de los últimos once; aunque, por otra parte, sólo dejó de puntuar en uno de los últimos seis. «Está en la zona baja, pero con la llegada de Garrido al banquillo ha ganado en agresividad y es más competitivo. No será nada fácil, los rivales siempre te complican la vida, no lo olvidemos nunca», indicó.

Claudio prevé un partido muy diferente al último jugado por el Hércules en Llagostera: «El Olot tiene un sistema de juego distinto y su campo es de césped natural, aunque me conformaba con hacer lo mismo que en Llagostera; confiamos en poder volver con la victoria».



Huir de la precipitación

«Es cierto que hay gente con molestias, mañana [por hoy] decidiremos según sus sensaciones. No vamos a arriesgar, ya me conocéis y no soy partidario de ello porque es contraproducente; no hay que obligarlos sino cuidarlos. Esto es largo, todavía queda mucho camino por recorrer y debemos ir con cautela», argumentaba un Claudio en clara alusión a los tocados Chechu, Peña, Carlos e incluso Miñano.



Mercado de invierno

Claudio tampoco eludió las preguntas sobre si el Hércules realizará más fichajes en esta ventana del mes de enero: «Estamos trabajando en ello, no es fácil porque todo el mundo quiere reforzarse con futbolistas de cierto nivel; pero si podemos traer algo para mejorar, bienvenido; si no, seguiremos con los jugadores que tenemos, con los que estoy contento, aunque todo es mejorable».

El técnico volvió a repetir que el Hércules debe hacer muchos más puntos que en el primer tramo, aunque apostó por ir partido a partido y mejorar así los resultados del inicio liguero. «Claro que se puede ascender, los chavales están convencidos y el equipo está demostrándolo. A todos los equipos les va a costar ganar, no sólo a nosotros; hay que creer en nuestras posibilidades». «Debemos seguir concediendo poco y crecer desde ahí, sobre todo en el juego y en la toma de decisiones», finalizó.