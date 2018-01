José Fran se alista para el partido del Hércules contra el Olot

Portillo debe llegar antes a un acuerdo con Nieto para su baja.

El Hércules esta vez ha empezado a hacer los deberes rápido en enero. El club anunció el 1 de enero el fichaje del extremo José Fran y ayer ya entrenó a las órdenes de Claudio Barragán con vistas al duelo del domingo (16.30 horas) en Olot, el primero de 2018 y de la segunda vuelta. El atacante de Santa Pola, de 25 años, además tendrá minutos seguro e incluso opta a la titularidad debido a la casi segura ausencia de Chechu Flores, que evoluciona favorablemente de su nueva lesión muscular, pero que todavía no ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros y los técnicos no arriesgarán lo más mínimo con él.

José Fran fue presentado ayer en el Rico Pérez y reconoció estar como loco por competir. «Físicamente estoy bien, he formado parte del Albacete hasta el parón navideño y quiero jugar ya», señaló el extremo zurdo, que ascendió a Segunda con el cuadro manchego la pasada campaña. Preguntado por el secreto de este éxito, el jugador de Santa Pola, respondió: «Todo el mundo sabe que subir a Segunda es dificilísimo, sobre todo si no acabas primero. La clave es tener un vestuario unido y que todo el mundo reme en la misma dirección cuando vengan mal dadas. Nunca hay que rendirse, decaer ni perder la ilusión», explicó.

El primer refuerzo invernal del Hércules opta incluso a un puesto en el once como extremo por la izquierda ya que Chechu no llega a tiempo, pero para poder debutar el domingo antes debe quedar cerrada la salida de Miguel Ángel Nieto. Portillo empezó ayer a negociar con el agente del jugador madrileño y se mostraba optimista. El director deportivo afirmó que José Fran «siempre fue una prioridad» para el Hércules. «Es un jugador de Segunda, debe darnos un salto de calidad. Es un extremo nato con desborde y rapidez, da muchas asistencias y también tiene gol. Además es alicantino y esa vinculación con la tierra siempre es un plus», declaró Portillo. José Fran ya vistió la camiseta blanquiazul en 2010 en edad de juvenil.

El extremo afirmó que puede jugar por ambas bandas pero reconoció que la temporada pasada jugó todos los partidos en la izquierda. Anotó tres goles y el curso anterior, en el Burgos, siete. José Fran no ocultó cierta decepción por las pocas oportunidades que ha tenido esta temporada y desveló que jugó infiltrado la promoción de ascenso y después se agravó su fascitis plantar. «Decidí infiltrarme para ayudar al equipo pero después tuve que parar dos meses y medio, por eso me costó más que al resto entrar en las alineaciones. No me arrepiento de ello, pero es evidente que me hubiera gustado jugar más en Segunda, ojalá lo consiga en Alicante», señaló el santapolero, que ha firmado un contrato por esta temporada y las dos siguientes.

José Fran tenía ofertas de varios equipos punteros de Segunda B pero considera que el Hércules «es el equipo ideal para crecer». «Es un club que me encanta desde siempre. Mi familia, mis amigos y mis representantes tenían claro que éste era mi sitio y luego Portillo me terminó de convencer. Me ha hecho sentir importante y ahora sólo tengo ganas de trabajar y ayudar al equipo para devolver toda esa confianza. Quiero lograr grandes objetivos con el equipo de mi tierra, no hay nada más bonito», concluyó José Fran.