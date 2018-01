José Fran: "El Hércules me encanta"

El extremo zurdo José Fran, primer fichaje del Hercules en el mercado de enero, ha asegurado este martes, en su presentación, que su nuevo equipo le "encanta" y ha reconocido que es el que más confianza le ha transmitido.

"Tenía varias ofertas de clubes importantes de Segunda B pero la confianza que me transmitió Portillo cuando me llamó fue clave", ha declarado el extremo de Santa Pola, que ya vistió la camiseta del Hércules en su etapa de juvenil.

José Fran ha firmado un contrato por lo que queda de curso y dos más y viajará el sábado a Olot para disputar el primer partido de 2018 (domingo a las 16.30 horas).

"Físicamente estoy perfectamente porque he pertenecido al Albacete hasta hace pocos días, tengo unas ganas tremendas de entrenar, de pelear por el puesto y de competir, algo que no he podido hacer mucho esta temporada", ha añadido el extremo zurdo de 25 años.

El primer fichaje blanquiazul marcó 3 goles la pasada campaña con el Albacete, equipo con el que ascendió a Segunda, y 7 la anterior con el Burgos.

El director deportivo del Hércules ha confirmado lo que era un secreto a voces, que José Fran ocupa la ficha de Miguel Ángel Nieto, quien debe rescindir su contrato en los próximos días.