Reparto de miserias

Los 15.000 espectadores que se dieron cita en el Rico Pérez, más de un millar de ellos franjiverdes, no merecieron el espectáculo que protagonizaron el Hércules y el Elche, que se repartieron sus miserias con un insuficiente punto para cada uno y ya llevan un mes sin ganar. El miedo a perder estuvo muy presente durante toda la semana y al final el resultado fue el previsible. Sólo el habilidoso Collantes se saltó el guión y casi hace saltar la banca con un disparo al palo, en el minuto 88, en la ocasión más clara de todo el partido. Probablemente no hubiera sido justo el 0-1 porque el Hércules merodeó más el área franjiverde y Chechu Flores dispuso de una buena ocasión en el 50' con un disparo que se marchó lamiendo la escuadra. El conjunto blanquiazul estaba más presionado, tenía una necesidad mayor al estar dos puntos por debajo de su oponente, pero le faltaron fuerzas y argumentos. Por cuarta temporada consecutiva al Hércules le vuelve a acechar el mismo drama de las lesiones. Ayer Juli se quedó en la grada a última hora por unas molestias musculares y José Gaspar, el mejor de los locales, se marchó del campo en el 62' por el mismo motivo. Además, Miñano, Peña, Moha y Nieto eran bajas ya conocidas.

El Elche acumula ya seis jornadas sin ganar y Josico sigue sin dar con la tecla y no mejora a su antecesor Vicente Mir. Con el empate de ayer cae fuera de los puestos de promoción por primera vez este curso y cerrará 2017 la semana que viene recibiendo al Olot.

Como ya sucediera en el derbi de Copa, el Hércules arrancó el derbi con más ímpetu por su condición de local. A los 30 segundos, una buena combinación entre Óscar Díaz y Gaspar finalizó con un pase de Chechu Flores al corazón del área pequeña que no encontró rematador. Y en el minuto 5, una falta directa del capitán blanquiazul fue repelida con los puños por José Juan.

Pese a este arreón inicial del Hércules, el guión de ambos equipos fue rácano, como era previsible por el miedo a perder. Sin juego en el centro del campo, los centrales buscaban siempre el juego directo para desesperación de la grada. Especialmente timorato fue el planteamiento de Claudio Barrgán, que suplió al lesionado Juli por otro pivote defensivo como Nacho Navarrete, que se juntó en la medular con dos compañeros de características parecidas como Checa y Pepelu.

La primera y única aproximación peligrosa del Elche en la primera parte la protagonizó el peleón Sory Kaba, en el 10', pero su disparo desde la frontal no encontró portería. El Hércules inquietó con dos centros del incisivo Juanjo Nieto desde la derecha que José Juan no despejó con contundencia. Y, en el 40', un mal despeje de Primi a pase de Óscar Díaz desde la derecha casi le cuesta un disgusto serio al Elche, pero Chechu Flores no llegó al balón en boca de gol.

El planteamiento de Claudio y Josico no cambió en el descanso y el Hércules comenzó el segundo periodo como el primero, con una marcha más que su oponente y merodeando el área de José Juan. En el 50' llegó la mejor ocasión de todo el partido para los blanquiazules con un disparo de Chechu desde la frontal del área, a pase de Pepelu, que se marchó muy cerca de la escuadra. Tres minutos después, Javi Flores derrribó a Juanjo Nieto cuando el lateral se colaba dentro del área. Gaspar ejecutó la falta con un disparo directo a puerta que Albacar repelió poniendo la cabeza milagrosamente.

La lesión de José Gaspar, el mejor de los locales, en el 62' y la entrada de Collantes en el 65' inclinaron el derbi del lado franjiverde. Sólo un minuto después de entrar al campo, el habilidoso extremo remató blando a las manos de Falcón un balón servido por Nino al que Sory no llegó en primera instancia.

Con un Hércules desfondado y sin argumentos ofensivos, el Elche se adueñó del balón pero sin generar ocasiones de verdadero peligro. La más clara de todo el partido por ambos bandos llegó en el 88' con un extraordinario pase largo de Albacar a la espalda de Pol Bueso que Collantes ganó por velocidad y envió después al palo con un disparo cruzado.

Aún con el susto en el cuerpo, el Hércules dio por bueno el empate y el Elche no volvió a asomarse por el área de Falcón. Ambos equipos quedan fuera de promoción y con una lista muy larga de tareas pendientes.