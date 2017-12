Gaspar y Juli conocen esta tarde la gravedad de sus lesiones

La enfermería del Hércules sigue con overbooking. Las lesiones, uno de los males endémicos del club en esta etapa en Segunda División B, sigue lastrando a una entidad que sólo encuentra piedras en el camino. La resaca de la semana del derbi alicantino deja dos nuevas bajas para la última jornada de la primera vuelta: los mediapuntas Juli y José Gaspar, que esta tarde serán sometidos a pruebas para conocer el grado de sus lesiones.

El primero se lesionó en el último entrenamiento de la semana previo al choque ante el Elche al tratar de controlar un balón. "Era un ejercicio posicional, les dije que no quería que corrieran, que sólo era la idea, pero fue fortuito y me entró una mala leche...", explicaba Claudio ayer en rueda de prensa. "Nunca me pasó algo parecido con las lesiones, parece que nos hayan echado un mal de ojo", se lamentaba el técnico. Gaspar, por su parte, se vio obligado a abandonar ayer el terreno de juego a falta de media hora por un pinchazo, justo cuando estaba siendo el mejor de los 22 futbolistas".

A pesar de que hasta esta tarde no se conocerá la gravedad de las lesiones y el tiempo de recuperación, Claudio ya confirmó ayer que Juli no será de la partida el próximo sábado en Llagostera (16.00 horas). Las de Juli y Gaspar no serán las únicas ausencias con las que cuente Claudio ya que deberá preparar el último partido de 2017 con las bajas añadidas de Moha, Nieto, Peña y Miñano por lesión y de Pepelu por acumulación de amonestaciones.