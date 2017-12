Peña no forzará su reaparición y habrá tres zurdos en la zaga del Hércules

Claudio Barragán, entrenador del Hércules, reconoció ayer que no forzará la reaparición del capitán Paco Peña, que se encuentra en la fase final de recuperación de su rotura muscular y tenía la ilusión de volver en el derbi. Pero el técnico no lo ve claro: «Ya me conocéis (nunca arriesga con los 'tocados'), no voy a someter a un jugador a un esfuerzo que luego puede tener consecuencias aún peores», insistió. De esta manera, el inglés Connor repetirá como lateral izquierdo.

El técnico del Hércules dejó también entrever que apostará por Mikel Santamaría como sustituto del sancionado Samuel Llorca, por lo que tres de los cuatro zagueros serán zurdos (Pol Bueso y Connor).

Claudio no podrá contar con los citados Peña y Samuel, ni con Miñano, Nieto y Moha, los tres lesionados de larga duración.

El Hércules volverá a entrenar esta mañana a puerta cerrada y el técnico no dará la lista de convocados hasta minutos antes del derbi, aunque tampoco tiene mucho margen de maniobra debido a las numerosas bajas. Además, el filial juega esta tarde, a las 18.30 horas en el Samaranch, ante el Elda Industrial, por lo que los canteranos que no estén en el once ni en el banquillo de Antonio Moreno, entrarán en la lista de Claudio.