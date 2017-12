Hércules y Elche necesitan romper su mala dinámica ante el eterno rival

Hércules y Elche se enfrentan este domingo en el estadio Rico Pérez (18:00 horas) en un derbi marcado por las urgencias y la necesidad de ambos equipos de romper su mala dinámica de resultados ante el eterno rival. El conjunto alicantino llega al gran clásico del fútbol provincial tras sumar tres jornadas sin ganar, lo que ha frenado su escalada en la tabla tras la llegada al banquillo de Claudio Barragán, mientras que el Elche encadena cinco jornadas sin vencer, dos de ellas con Josico, nuevo técnico, quien no ha logrado detener el desplome del equipo.



A la histórica rivalidad entre los dos equipos se une la posibilidad de que el ganador del derbi sitúe a su gran adversario deportivo a las puertas de una crisis deportiva, diluyendo el efecto del cambio de entrenador a las puertas del parón navideño. Ambos conjuntos están separados por dos puntos en la clasificación, por lo que en el caso de que el Hércules lograra ganar entraría en zona de promoción, desalojando al equipo ilicitano.



Para el Elche, sin embargo, el triunfo alejaría los fantasmas, le permitiría consolidar su plaza entre los cuatro primeros y aumentaría la distancia a cinco puntos con un rival directo. El derbi alicantino, que no se disputa en Liga desde 2013, no llega en un buen momento de resultados para ambos equipos, que además contarán con importantes bajas. Claudio no podrá contar con el central Samuel, ex jugador del Elche, sancionado, ni con Miguel Ángel Nieto, Miñano y Moha, lesionados. En principio también parece descartado Paco Peña, aunque el capitán, que ha adelantado los plazos de recuperación, será sometido mañana a una última prueba.



La ausencia de Samuel será cubierta por Mikel Santamaría, quien se había quedado fuera de las últimas alineaciones ante el regreso al equipo de Pol Bueso. El Elche, por su parte, pierde por sanción a Provencio y Manuel Sánchez, sus dos centrocampistas titulares, además de al ecuatoriano Corozo, operado de la rodilla.



Gonzalo Verdú, que adelantaría su posición al medio campo, y Diego Benito se perfilan como los relevos de los sancionados, aunque el técnico ha dejado entrever que los canteranos Samba y Benktib podrían tener su oportunidad. El equipo ilicitano regresa a un escenario que se le da bien en los últimos tiempos, ya que ha logrado vencer en sus últimas tres visitas, la última en la Copa del Rey, hace apenas tres meses.



Los dos entrenadores han trabajado casi toda la semana a puerta cerrada, por lo que han escondido sus cartas. Tanto Claudio, que concentra a sus jugadores para comer, como Josico han convocado para el derbi a todos los disponibles, por lo que no habrá convocatoria hasta poco antes del partido.





Alineaciones probables:

Hércules: Falcón; Juanjo Nieto, Pol Bueso, Santamaría, Connor; Checa, Pepelu; Chechu Flores, Juli, Gaspar y Óscar Díaz o Carlos.



Elche: José Juan; Calero, Primi, Golobart, Albacar; Gonzalo Verdú, Diego Benito; Collantes, Nino, Javi Flores y Benja o Sory Kaba.