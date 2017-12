Claudio pega el portazo para sorprender al Elche

El entrenador del Hércules Claudio Barragán quiere sorprender al Elche en el derbi del próximo domingo (Rico Pérez, 18.00) y por primera vez esta temporada el equipo blanquiazul trabajará toda la semana a puerta cerrada en el estadio blanquiazul. Los jugadores realizaron el lunes una suave sesión de recuperación abierta al público y descansaron el martes, pero desde el miércoles al sábado se ejercitarán alejados de las miradas inoportunas. Desde que llegó al Hércules, Claudio se ha mostrado especialmente preparado en no dar pistas al rival de turno y el sábado, tras el decepcionante ante el Ontinyent (1-1), el técnico lamentó que los oponentes siempre tenían información detallada de cómo iba a jugar el Hércules. Por eso esta semana tan importante el preparador blanquiazul ha decidido no dar ninguna pista por lo que se esperan cambios en el once. Para el derbi son baja los lesionados Miñano, Moha y Nieto, así como el sancionado Samuel. El capitán Paco Peña trabaja a contrarreloj para llegar a tiempo, pero su concurso no se decidirá hasta última hora.