Juli: "Somos conscientes de lo que es un derbi, pero siguen siendo tres puntos"

Cauto, pero con la calma tensa previa a un derbi alicantino que no se repite en Liga desde hace cinco temporadas. Así habló el mediapunta alcoyano del Hércules Juli Cerdá: "Somos conscientes de lo que supone un derbi, pero no dejan de ser tres puntos". Juli no esconde que el equipo debería llevar más puntos de los 25 que suma. "El equipo está con ganas y trabajando bien, igual que cuando las victorias aparecían, ahora estamos en una dinámica en la que haciendo el mismo trabajo no están llegando los resultados. Ante el Elche la victoria no caerá del cielo, tenemos que trabajar y pelear los tres puntos", señaló.

El atacante, ausente por lesión en el derbi copero del mes de septiembre, manifestó su deseo por jugar ante su exequipo: "Estos partidos te hacen sentir futbolista, el derbi debería estar en una categoría superior, aunque siempre tengo ganas de jugar, disfruto mucho de mi trabajo". También habló sobre su estado de forma, ahora que el conjunto de Claudio llega con varias bajas por lesión y sanción. "Ante el Ontinyent es cierto que me encontré impreciso, pero somos humanos y todo nos afecta. Fallé algunos balones poco habituales, pero lo que nunca se puede negociar es el trabajo", concluyó.



Asistencia al Rico Pérez

Juli admitió que la afición del Hércules "siempre está cuando se le necesita" y espera una buena asistencia al choque del domingo a las 18.00 ante el Elche. "Estamos tranquilos porque sabemos que los que vengan van a sumar y animar, cuantos más seamos, mejor", puntualizó. Por otra parte, las taquillas del Rico Pérez siguen abiertas durante toda la semana hasta el día del partido, si bien el domingo ya no estará la oferta para el abonado de 3x1, pero sí la del descuento al 50% en su abono.