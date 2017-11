El IVF emplaza a Ramírez a retomar la compra del club «para darle estabilidad»

Casi dos meses después de la quiebra de la subasta pública de la mayoría accionarial del Hércules, el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, tiende la mano al presidente blanquiazul, Juan Carlos Ramírez, para que retome la compra de la entidad «a fin de darle estabilidad al club ahora que el equipo parece enderezar el rumbo».

A pesar de que el IVF ha resuelto en contra el recurso de reposición que presentó Ramírez a finales de octubre para que se le adjudicasen ese 88% de las acciones del Hércules, Illueca invita al presidente a que vuelva a presentar la misma oferta de 508.150 euros para hacerse con la propiedad del club. Además, le pone fecha a su invitación: el próximo día 1, que vuelve a reunirse la comisión de inversiones del banco del Consell.

Eso sí, el director del IVF recalca que, además del precio de adjudicación de los títulos, el empresario vasco debe garantizar por todos los medios que el Instituto financiero queda exento de pagar los gastos notariales que lleva aparejado todo el proceso de compraventa del club. Fue precisamente la minuta del procurador y abogado, fijada en su día en 100.000 euros, la que dio al traste con la transmisión de la propiedad del Hércules el pasado 27 de septiembre en una notaría de Valencia y desencadenó un serio enfrentamiento público entre Ramírez e Illueca, que se amenazaron mutuamente con dirimir sus diferencias en los juzgados.

Ese día Ramírez se presentó ante el notario con el cheque de los 508.150 euros para adjudicarse el 88% de las acciones (un 15,07% de los títulos por una parte y un crédito contra la Fundación del Hércules por el que se embargan otro 72,71% de las acciones), pero abandonó el despacho por las bravas y se negó a firmar la escritura después de que Illueca le exigiera esa misma mañana el pago de otros 100.000 euros en concepto de gastos notariales.

El conflicto se enquistó y el presidente blanquiazul acusó días después al director del IVF de un posible delito por exigirle esa cantidad «indebida y sin justificar», en tanto que Illueca rechazó de plano sus «amenazas» y avisó con una posible querella por imputarle una supuesta conducta delictiva.

El paso de las semanas ha rebajado la tensión e Illueca considera que el actual es un buen momento para que Ramírez retome su decisión de comprar el club. «No ha habido ninguna variación en las condiciones de la venta y no existe ningún impedimento para que el presidente pueda volver a formalizar su propuesta de compra ahora que tiene al equipo que va como un tiro y necesita estabilidad institucional», indicó Illueca un día antes de la derrota del Hércules el domingo en el Rico Pérez ante el Atlético Saguntino (1-2). «Desde que amenazó con denunciarme por la vía penal no he recibido ninguna propuesta del señor Ramírez», añadió.

También en los despachos de la entidad del Rico Pérez existe una mejor predisposición para zanjar el engorroso trámite de la propiedad del club. Incluso hay cierta urgencia. Sobre todo por parte del empresario Enrique Ortiz, socio de Ramírez en el Hércules, al que ha reclamado recientemente que negocie el pago de los gastos notariales para que se materialice de una vez el traspaso de las acciones. Según fuentes blanquiazules, los dos inversores asumirían al 50% el pago de esa cantidad extra.

Tanto los gestores del club como el propio IVF son conscientes de que el traspaso de la propiedad es imprescindible para que el Hércules pueda afrontar con un mínimo de garantías y estabilidad el complicado escenario económico que tiene por delante con la reclamación de más de siete millones de euros por parte de la UE, cuatro millones de deuda con Hacienda y la renegociación del convenio con los acreedores ordinarios por más de 14 millones.