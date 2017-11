Illueca: "No va a haber una nueva subasta del Hércules"

El director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, ha estado esta mañana en Elche para anunciar que el grupo inversor Only One Way, cuya cabeza visible es el expresidente del Albacete, José Miguel Garrido, está interesado en en comprar el club ilicitano. Illueca, a preguntas sobre sus negociaciones de las acciones del Hércules y su conflicto con su presidente, Juan Carlos Ramírez, aseguró que "ni va a haber una nueva subasta, ni nada parecido".

Asimismo, Illueca lamentó el resultado de las dos primeras: "Ya hubo una subasta y quedó desierta; luego, en la segunda puja Ramírez no quiso pagar los gastos". Precisamente sobre esos 100.000 euros de gastos notariales, Illueca aseguró ayer que el IVF no los puede retirar porque significaría "un delito de prevaricación". "Bajo ningún concepto lo voy a admitir", expresó Illueca. Ramírez consideró en su momento que Illueca se había "extralimitado" y que llevaría el caso a los tribunales. A ello, el director del IVF se limitó a asegurar que esos 100.000 euros los fijaba el procurador y los abogados.

La cabeza visible del banco del Consell señaló que no le importa que el máximo dirigente herculano le lleve al juzgado. "Que nos lleve, no lo puedo impedir y no me importa". Por otro lado, Manuel Illueca indicó que el próximo martes estará en Alicante y que dará todo tipo de explicaciones a la afición blanquiazul sobre lo que que ha ocurrido en el proceso y sobre la situación actual con el Hércules.