Checa: "¿Enero? Seguiré en el Hércules si el Hércules quiere"

El mediocentro del Hércules José Carlos Romero Infante, conocido como Checa, ha asegurado hoy que tiene intención de acabar la temporada en el equipo alicantino pese a reconocer también que en enero tendrá propuestas como ya sucedió este verano. El diario La Verdad de Murcia publicó la semana pasada el interés del Real Murcia por el pivote, ya que su nuevo técnico Salmerón ascendió a Segunda con Checa en el UCAM. Preguntado a este respecto, el centrocampista herculano respondió: "Pienso en el Saguntino (rival del domingo), eso ahora mismo me entra por un oído y me sale por el otro. Mientras el Hércules quiera yo estaré aquí. Tendré posibilidades de seguir, pero si siguen contando conmigo no habrá problemas. Si deciden prescindir de mí, tampoco habrá problemas".

Checa, por otra parte, ha asegurado que el equipo alicantino, cuarto clasificado del grupo III de Segunda División B, ha mejorado su concentración y su capacidad de competir en las últimas jornadas desde la llegada del nuevo entrenador, Claudio Barragán. "El nuevo entrenador tiene las ideas claras y las transmite bien", comentó el jugador, quien admitió que antes de la llegada del entrenador valenciano al banquillo los futbolistas del Hércules "no estábamos dando la talla". "Ahora ha mejorado la concentración y sobre todo el competir, porque el que compite bien en esta categoría tiene muchas posibilidades de ganar", explicó el jugador sevillano.

El pivote confió en que el Hércules pueda alargar su buena racha la próxima jornada ante el Atlético Saguntino y recordó que el equipo alicantino, pese a su buena dinámica en el último mes, "aún no ha hecho nada". El futbolista admitió que con la llegada del nuevo entrenador ha ganado confianza, si bien destacó que con la competencia que existe en el centro del campo del Hércules no es fácil ser titular.

En cuanto a Pepelu, su compañero en la medular en los últimos partidos, el sevillano indicó que se trata de un jugador "internacional y eso lo dice todo". "Puedo decir que él me ayuda más a mí que yo a él", dijo. "Yo no engaño a nadie. He tenido momentos mejores y peores pero siempre lo doy todo e intento ayudar al equipo. Para jugar aquí tuve que ascender con otro equipo", apostilló Checa.

El jugador andaluz abogó por no marcarle al equipo retos a medio plazo sino pensar en el Saguntino. "Es lo que nos mete Claudio en la cabeza, no mirar más allá del siguiente partido", concluyó.