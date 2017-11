Claudio obra el milagro en menos de un mes

La afición vuelve a creer y 500 seguidores vibraron el sábado en Paterna.

El Hércules está bendecido desde que Claudio Barragán sustituyera a Gustavo Siviero hace menos de un mes. Más en concreto, fue presentado el 19 de octubre y debutó el 22 en Formentera. El preparador valenciano ha obrado en este periodo el milagro de convertir a un equipo deprimido en uno ganador y con una fe a prueba de casi todo: con goles en los últimos minutos y victorias como la del sábado en Mestalla cuando el empate sabía a gloria al jugar con uno menos desde el minuto 57 por expulsión de José Gaspar.

El Hércules de Claudio ha sumado 11 de los últimos 15 puntos al encadenar tres victorias y dos empates. Con un juego más práctico y vertical, el cuadro alicantino ha despegado definitivamente y ya ocupa la cuarta plaza, conquistada ayer porque el Lleida se dejó los tres puntos ante el intratable Mallorca.

El renacido equipo blanquiazul sólo cedió sendos empates (por 1-1) en sus dos visitas a las islas, primero ante el Formentera y después ante el Mallorca. En ambos tuvo oportunidades para ganar y demostró un grado de competitividad no visto antes con Siviero.

Y las tres victorias, ante el Santa Eulalia, Baleares y Mestalla, llegaron con goles en los últimos minutos y altas dosis de sufrimiento y épica. Ante el Peña Deportiva el salvador fue Samuel en el minuto 92 (1-0), y frente al Baleares apareció la cabeza del incombustible Peña en el mismo minuto para firmar el 2-1. Y el derbi del pasado sábado en Paterna ante el filial del Valencia también deparó emociones fuertes. Con medio millar de herculanos en las gradas, el Hércules conquistó tres puntos de oro con un gol de Connor en el minuto 82 (1-2) cuando se daba por muy bueno el punto ya que el cuadro blanquiazul jugaba en inferioridad desde el minuto 57 por la expulsión de José Gaspar. Este sufrido triunfo, con paradas de mérito de Falcón en la prolongación, ha devuelto la ilusión a una masa social que en verano esbozó una sonrisa con los fichajes de viejos conocidos como Samuel, Falcón o Juli.

Claudio Barragán ha conseguido espolear a unos jugadores sin confianza y venidos a menos y el Hércules ya se ha colocado en la cuarta plaza. El domingo recibe en el Rico Pérez (18.00) al Saguntino y una nueva victoria podría permitir a los alicantinos superar al Elche o al Villarreal B, que sólo tienen dos puntos más y la semana que viene se enfrentan al Mallorca y el Sabadell, respectivamente.

Un ataque en cuadro

La reafirmante victoria ante el Mestalla ha dejado secuelas negativas muy importantes en el Hércules en forma de bajas para el duelo del domingo ante el Saguntino, equipo modesto pero que sólo tiene tres puntos menos que los alicantinos. En Paterna fueron expulsados Chechu Flores y José Gaspar, y además el delantero Carlos Fernández pidió el cambio al inicio de la segunda parte por molestias en la rodilla. El «9» se somete hoy a pruebas y, en principio, no hay pesimismo en los técnicos pero no será sencillo que llegue al domingo si continúa con alguna molestia. También están descartados los extremos Miguel Ángel Nieto y Moha y la única nota positiva puede ser el regreso de Óscar Díaz, que pretende completar con normalidad la semana de entrenamientos tras superar su lesión muscular. Si no surge ningún contratiempo, Claudio podría premiarle incluso con la titularidad.