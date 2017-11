A dar el salto ante los niños de Penev

El equipo valenciano recupera a Ferran Torres, estrella de la sub'17 subcampeona del mundo, pero pierde al goleador Mir.

El Hércules mide su recuperación esta tarde (18.00 horas) en su visita a un Mestalla imberbe que esta temporada sí responde al perfil de equipo filial de toda la vida: muy joven (media de 20 años), imprevisible, rebosante de talento, pero con debilidad en su propia área. El conjunto que dirige el mítico Luboslav Penev (51 años) tiene tres puntos menos que el Hércules, es el máximo goleador del grupo y también el segundo que más tantos recibe. El técnico blanquiazul Claudio Barragán tiene claro que su equipo debe imponer hoy, por encima de cualquier otra consideración, su oficio y experencia para conseguir la primera victoria de la temporada a domicilio, que muy probablemente tendría el premio de la cuarta plaza ya que el Lleida recibe al poderoso líder Mallorca.

El Hércules se planta hoy en la ciudad deportiva de Paterna con la autoestima elevada tras su agónico triunfo frente al Baleares (con gol de Peña en el 92') y todavía no conoce la derrota con Claudio. El preparador valenciano ha llegado con la clara consigna de cerrar la portería y confiarlo todo a la pegada de viejos rockeros como Juli o Chechu Flores, sin pasar apenas por el centro del campo, donde Pepelu y Checa apenas entran en contacto con el balón, sobre todo a la hora de elaborar. No cambiará hoy el guión Claudio en Paterna ya que el técnico está convencido de que el Hércules se traerá los tres puntos a Alicante si consigue no encajar.

La única novedad en el once blanquiazul será el regreso de Juanjo Nieto, sancionado la pasada semana, al lateral derecho en detrimento de Connor. Repiten Samuel y Santamaría en el eje de la zaga, así como Peña en el lateral izquierdo en su partido 301 como herculano. El doble pivote de contención seguirá siendo para Checa y Pepelu, y la línea de tres mediapuntas quedará formada por Chechu Flores, Gaspar y Juli. El «9» volverá a ser Carlos Fernández, que persigue su cuarta diana.

El Hércules estará arropado por unos 150 aficionados (el Valencia sólo envió 120 entradas) y las únicas bajas para Claudio son los extremos Nieto y Moha, y el delantero Óscar Díaz. Este último reaparecerá la semana que viene ante el Saguntino, en el Rico Pérez, si no surge ningún contratiempo.

Un filial con muchas novedades

El jovencísimo Mestalla de Lubo Penev, con una media de edad de 20 años, presenta hoy importantes novedades. El técnico búlgaro no podrá contar con tres titulares indiscutibles como el central Zotko (convocado por Ucrania), el lateral izquierdo Centelles y el delantero Rafa Mir, ambos sancionados. Este último es el máximo goleador del grupo con 12 dianas.

Pero el filial recupera a Ferran Torres, una de las estrellas de la sub'17 de Santi Dénia que recientemente se proclamó subcampeona del mundo. Paco Peña, con 22 años más, será el encargado de frenar a este talentoso extremo que a partir de enero ya pasará a formar parte del primer equipo de Marcelino.