Drenthe: "Mourinho me echó una bronca tremenda por dejar de entrenar con el Hércules"

El exjugador del Hércules Royston Drenthe, que colgó las botas como profesional con sólo 29 años tras varias aventuras exóticas, ha repasado, en una entrevista con el diario Marca, su temporada como blanquiazul (10/11). El holandés vuelve a dejar claro que, en su opinión, los culpables del descenso a Segunda fueron los dirigentes al dejar de pagar en Navidad.



"Empezamos genial. Hasta ganamos en el Camp Nou 0-2 y yo fui a la selección absoluta y todo. El problema fue que nos dejaron de pagar y dejé de ir a entrenarme. ¡Entonces me llamó Mourinho y me echó una bronca tremenda! Que yo era jugador del Real Madrid y no podía hacer eso, me dijo. ¡Pero joder, habría que verle a él si no le pagaban! El caso es que ahí se empezó a torcer todo. Me echaron a la gente encima y hasta los seguidores vinieron a mi casa a buscarme", declara Drenthe al diario Marca.

El exblanquiazul defiende también a Esteban Vigo y carga con dureza contra Miroslav Djukic, quien acabó ese curso como entrenador: "La culpa ahí la tuvo la directiva, que despidió a Esteban Vigo. Esteban era un entrenador magnífico. Pero le echaron y trajeron a Djukic, que sólo le preocupaba entrar en el vestuario para enseñarnos sus abdominales. Todavía se creía futbolista el tío. No me gustaba, la verdad. Y con él ya nos hundimos".