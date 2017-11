El calvario de Eldin

No ha jugado ningún partido completo en las dos últimas temporadas.

¿Qué fue de Eldin Hadzic? A muchos aficionados les sorprende esta pregunta porque dan por hecho que el delantero alicantino sigue en la plantilla del Elche pero no tiene minutos por los mismos problemas físicos que le han torturado desde hace varios años. Pero no. El canterano del Hércules engrosa las listas del paro, entrena en solitario y cuenta los días para que se abra el mercado de invierno el 1 de enero. «No va a tener fácil encontrar equipo, hay que reconocerlo», aseguraban ayer desde su entorno. Y es que el currículo de Eldin, de sólo 26 años, echa para atrás desde 2015.

En las dos últimas campañas no ha disputado ni un solo partido completo por una lesión crónica en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda a la que sigue plantando batalla ya alejado de los focos.

Su prometedora carrera dio un giro inesperado con el descenso del Hércules a Segunda B en el curso 13/14. Esa campaña Eldin recibió la alternativa de la mano de Quique Hernández y marcó nueve goles en Segunda con sólo 22 años, por lo que era un caramelo muy apetecible en el mercado de la categoría de plata. Finalmente recaló en el Zaragoza a cambio de 300.000 euros, una cantidad menor para un jugador de su proyección ya que la gestión de su salida fue deficiente.

En el equipo maño cuajó una buena campaña (14/15), con 8 goles en 28 partidos jugados, pero una rotura de menisco (una lesión menor en un futbolista profesional) dio origen a la pesadilla que todavía le persigue. «Me operé la rodilla derecha y después empecé a apoyar mal la pierna izquierda de manera inconsciente, lo que me provocó varias lesiones musculares y finalmente la tendinitis rotuliana», explica Eldin.

Un calvario

El Zaragoza le abrió entonces la puerta para que se marchara al Almería, donde su calvario comenzó a tomar forma. En la primera vuelta de la campaña 15/16 sólo fue titular en siete ocasiones, no completó los 90 minutos de ningún partido y marcó un gol. Pese a su discreta aportación, el Elche le firmó un contrato extraordinario en enero de 2016 por tres temporadas y media (hasta junio de 2019).

En el equipo franjiverde su estrella se apagó definitivamente y la tendinitis rotuliana se convirtió en insoportable. «Algunas mañanas no podía ni bajar del coche del dolor. Y ni hablar de subir o bajar escaleras», recuerda. Como franjiverde sólo fue titular un partido en campaña y media, no vio puerta y el pasado verano se quedó en el paro porque el descenso a Segunda B rompía su contrato. Pese a haber quedado relegado al ostracismo, el pasado verano recibió llamadas de varios equipos, pero el propio Eldin le dijo a su agente, Miguel Hita, que no estaba en condiciones de competir: «No quería engañar a nadie ni hacer el ridículo», reconoce.

Tras los pasos de los tenistas

El canterano del Hércules decidió tomarse un mes de descanso y después se puso este verano en manos de un readaptador especializado en esta lesión y que ha trabajado con tenistas como Guillermo García López o Nicolás Almagro. «Voy mucho mejor, ya empiezo a correr y el dolor casi ha desaparecido. Ahora la idea es seguir con estas buenas sensaciones para empezar a entrenar con un equipo y ver si llego en condiciones al mercado de enero, donde me gustaría volver a competir», afirma.

Eldin no quiere ni oír hablar de pasar por el quirófano porque el riesgo de colgar las horas se multiplicaría. «La tendinitis rotuliana es una lesión muy complicada, a Rafael Nadal le ha dado muchos problemas y recientemente se tuvo que retirar de París por jugar en pista dura. Lo primero que hay que hacer es parar y después trabajar mucho de manera específica para evitar recaer», explica el atacante.

Eldin sigue la actualidad del Hércules y, en el caso de superar su lesión, no tiene decidido dónde jugar, aunque está en la agenda de varios equipos de Segunda B. «En verano le dije a mi representante que no estaba en condiciones de competir y hasta que no me vea preparado no le voy a llamar. Luego ya veremos qué opciones hay y dónde me reengancho», señala el alicantino, que ha disputado 137 partidos como profesional, repartidos, por orden cronológico, en los siguientes equipos: Eibar (3), Orihuela (17), Mestalla (11), Hércules (46), Zaragoza (32), Almería (14) y Elche (14).