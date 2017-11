Claudio: "No hemos hecho nada"

El entrenador del Hércules Claudio Barragán ha repasado este jueves la semana de trabajo con vistas al duelo del sábado (18.00) ante el Mestalla en Paterna.

BUENA RACHA

"Entiendo el optimismo pero espero que no haya euforia porque no hemos hecho nada. Estamos muy lejos de lo que quiero. Sin humildad y trabajo no somos nadie y por ahora estoy encantado con la actitud de todos".

"Antes los partidos se perdían en el último minuto y ahora se ganan. El fútbol es así de caprichoso. Pero también hay que tener fe y este equipo la tiene"

MESTALLA

"Es un filial que todo lo basa en la posesión de balón. Es el que más goles lleva a favor pero también encaja mucho. En este partido es especialmente importante ser contundente en las dos áreas"

PROMOCIÓN A TIRO

"Me preocupa ganar para romper la mala racha a domicilio, no para volver a la promoción. Queda un mundo. Si miro más allá del Mestalla me equivoco y por eso nunca lo hago.