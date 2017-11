Pepelu: "Ahora tenemos ese punto de suerte que nos faltaba con Siviero"

"El vestuario tiene reforzada la autoestima, llevamos una buena racha ganando en casa y empatando fuera y tenemos ganas de meternos en play-off". De esta manera se expresó hoy el mediocentro del Hércules Pepelu, que ha jugado todos los partidos del club en esta temporada 17/18.

El dianense, que cumplió en agosto 19 años, reconoció que la llegada de Claudio Barragán al banquillo blanquiazul ha revertido la dinámica negativa: "Ahora tenemos la suerte que nos faltaba con el anterior entrenador, tenemos que aprovechar esta dinámica". Pepelu agradeció la confianza que le ha depositado Claudio, quien le ha añadido en el once en las dos últimas jornadas. "Los dos primeros partidos los jugué de suplente, pero acabé con muy buenas sensaciones y luego he sido titular y creo que he aportado cosas positivas; el míster nos trata a todos por igual y eso el vestuario lo agradece".

El exjugador del Levante también quiso poner énfasis en la necesidad que tiene el equipo de vencer fuera de casa y de encadenar dos victorias seguidas para refrendar el buen trabajo que se hace durante la semana. "Queremos reforzar nuestro día a día y así meternos arriba", añadió. No obstante, eludió objetivos a largo plazo y aseguró que sólo se centran en el partido del sábado: "El Mestalla es un buen rival y ganarles nos dará más moral, ellos tienen bastante desparpajo, pero también puntos débiles y tenemos que aprovecharlos porque tenemos gente experta".

Además, Pepelu, que el año pasado marcó cuatro goles en Liga -dos de ellos al Hércules, reconoció que ya tiene ganas de estrenarse en esta temporada: "El sábado creo que es un buen momento, tengo con ellos una rivalidad de hace mucho tiempo y espero ganarles porque nunca he perdido contra ellos".