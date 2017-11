El Hércules ya se parece a Claudio

«Empezamos a ser un conjunto reconocible y eso es lo más importante», confiesa antes de recibir al Baleares.

Un equipo a imagen y semejanza de Claudio. Eso es lo que reclamaba a voces Juan Carlos Ramírez tras el cese de Gustavo Siviero tras la pírrica victoria ante el Peralada y en apenas dos semanas más tarde el Hércules ya muestra virtudes. «Empezamos a ser un conjunto reconocible y eso es lo más importante», aseguraba ayer el entrenador valenciano.

No obstante, Claudio quiso recalcar que todavía están en el inicio de un trabajo que nació con las vistas puestas única y exclusivamente en el ascenso del mes de junio: «Llevamos poco tiempo y estamos asimilando lo que realmente queremos, los chavales saben la línea que tenemos que seguir y en ese sentido estamos trabajando, es evidente que cuantas más jornadas pasen mucho mejor nos encontraremos. Si seguimos en esta línea el equipo estará al final donde le corresponde».

La realidad es que en poco más de quince días el Hércules ya ha mudado su piel: es más contundente, ha conseguido dejar su portería a cero, ha sabido jugar al otro fútbol (con desesperación del público de Son Moix incluida) y, además, sacó un valioso punto del feudo del Mallorca, algo que nadie había logrado hasta la fecha.

Los de Claudio sumaron el pasado miércoles su cuarta jornada consecutiva sin perder, un hito que el club ha tardado en repetir casi un año: desde el final de la primera vuelta de la temporada anterior. El empate en Mallorca ha servido de punto de inflexión para la confianza de un equipo necesitado, según su entrenador, de «fe». «Lo de Son Moix es una buena señal para que el equipo coja fuerzas y crea más en sí mismo, tenemos ganas de refrendar las buenas sensaciones», señaló Claudio.

Impulsado por el cambio de timón que ha provocado el técnico valenciano con su llegada , el Hércules cuenta las horas para enfrentarse mañana en el Rico Pérez (12.00) al Atlético Baleares, el tercer partido que disputará el club en apenas siete días. No obstante, lejos de escudarse en el apretado calendario, el técnico blanquiazul ensalzó las ganas de sus jugadores de volver a competir: «Cuando los resultados son favorables, el cansancio desaparece mucho antes. Todos tienen unas ganas locas de jugar».

El entrenador blanquiazul confesó que tiene «ganas» de ganar y hacerlo bien: «Es siempre nuestra idea, sumar de tres, hacer un buen juego y que la gente se vaya feliz a casa, pero enfrente hay un rival que se juega lo mismo, y a veces no nos damos cuenta de esto».



Un rival incómodo

«El Atlético Baleares es un equipo que siempre está arriba peleando el play-off, seguro que no será un partido fácil», explicaba Claudio de un rival que llega con dudas pero que sus tres victorias en esta liga han sido fuera de Son Malferit. «Tendremos que estar alerta porque parecen más fiables lejos de su estadio, juegan bien al fútbol y tienen gente en ataque determinante». No obstante, Claudio quiso alejar el foco sobre el contrincante y centrarlo en sus hombres: «Lo más importante somos nosotros, tenemos que confiar en nuestras posibilidades, con todo el respeto hacia nuestros rivales».

Para el choque de mañana Claudio sigue contando con las bajas ya conocidas de Miguel Ángel Nieto y Moha por lesión de larga duración, de Óscar Díaz por una microrrotura que también le impedirá jugar ante el Mestalla la próxima semana y de Juanjo Nieto por acumulación de tarjetas amarillas. Por tanto, su principal obsesión es la de que los jugadores disponibles lleguen lo más frescos posible: «Estamos valorando cómo está la gente físicamente, esta semana ha sido más de recuperación que de trabajo y hemos hecho un trabajo más analítico para intentar saber qué nos encontraremos el domingo. Veremos mañana [por hoy] cómo está todo el mundo, aunque en el vestuario están todos locos por jugar».

Las cuatro cartulinas de Juanjo eran un mal anunciado desde hacía un par de semanas y el miércoles en Son Moix el lateral recibió la quinta. «Era lo primero que pensaba después del partido, cuando falta un jugador en un puesto en el que estás cojo todo es darle vueltas y buscar soluciones por encima de todo», indicó Claudio. No obstante, no quiso lamentar en demasía la baja y aseguró ser un «afortunado» por dirigir el plantel del Hércules: «El que juegue lo va a hacer bien, no me cabe la menor duda, espero acertar en el sustituto».



Los 300 de Peña

Claudio valoró el hito de los 300 partidos con el club que cumplirá el capitán Paco Peña ante el Atlético Baleares: «Esos números son espectaculares, su profesionalidad es un ejemplo para los jóvenes». Además, el técnico contó una anécdota que vivió en sus carnes y que repitió con Peña hace unas semanas. «Cuando yo era un jugador ya veterano, Tolo Plaza me dijo que no iba a mirar mi carnet de identidad y que sólo se fijaría en mi rendimiento. Y eso mismo le dije yo a Peña cuando llegué al Hércules», expresó. Claudio puede arrancar con cuatro jornadas sin perder, algo que no consigue nadie en Segunda B desde Campillo en la 90/91.