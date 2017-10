La revancha de Juanjo

«Tengo ganas pero no tengo por qué reivindicarme, ahora sólo pienso en el Hércules», admite. «Ni son invencibles ni firmo el empate».

Juanjo Nieto (Castellón, 1994) se ha convertido por méritos propios, y también por demérito de alguno de sus compañeros, en el jugador más valioso del Hércules en lo que va de temporada. Mañana regresa a Mallorca, de donde llegó procedente hace unos meses a Alicante, tras haber debutado en el primer equipo en Segunda División.

El defensa aterrizó este verano sin una hoja de servicios de relumbrón (Valladolid B, Atlético Baleares y Mallorca B), pero se ha ganado a base de sacrificio ser un valor imprescindible tanto como para Gustavo Siviero como para Claudio Barragán. Juanjo llegó para tapar la prolongada ausencia de un lateral derecho en condiciones que arrastraba el Hércules en toda esta etapa en Segunda División B y, tras una pretemporada un tanto irregular, pronto se afianzó en las alineaciones. Tanto que es, junto a Santamaría y Carlos, el único que ha sido titular en los trece encuentros oficiales que ha disputado el Hércules.

Son Moix recibe mañana a partir de las 12.00 a un Hércules que viene de encadenar tres victorias seguidas en casa, pero que sigue con la asignatura pendiente de los partidos a domicilio. Juanjo destacó ayer la importancia de haber dejado de nuevo la portería a cero ante el Santa Eulalia: «Llevábamos mucho tiempo sin hacerlo y el equipo estuvo sólido atrás y defendió bien». Sin embargo, sí que hizo autocrítica y reconoció que el partido no fue el que esperaban: «No estuvimos todo lo bien que deseábamos, cuando no se tiene el día hay que estar juntos y trabajar; el equipo no se dio por vencido y luchamos hasta el final y conseguimos una victoria que nos da la vida». «Muchas veces la gente piensa que cuando llega un rival en descenso les vamos a meter cinco o seis goles y la realidad es que son equipos trabajados a los que cuesta ganarles», admitió.



Una jornada de reencuentros

No escondía ayer Juanjo que el duelo de mañana en Mallorca no será uno más. «Es especial, allí tengo muchos amigos que me trataron muy bien el año pasado, será un partido bonito ante un equipo muy trabajado y con buena dinámica; tengo muchas ganas», reconoció.

No obstante, esquivó la sed de venganza de enfrentarse a una entidad que en verano le dejó marchar pese a haber debutado con el primer equipo: «No tengo por qué reivindicarme, ahora sólo pienso en el Hércules y en dar el callo día a día para conseguir el objetivo, mi salida del Mallorca son cosas del fútbol y ya está».

Lo que sí que aseguró es que no rehusará festejar un gol suyo en el caso de que se produjera: «Obviamente lo celebraría, les tengo mucho cariño pero cuando estoy en un equipo lo doy todo. Ojalá que marque y que valga para ganar». Asimismo, le deseó lo mejor a su exequipo: «Me gustaría que ascendiésemos los dos, sería muy bonito».

El lateral confesó que ganar en Son Moix sería dar «un golpe en la mesa», pero que los tres puntos valen lo mismo que ante cualquier otro rival. Sin embargo, fue claro y no quiso especular en la visita al líder: «No son invencibles y no podemos ir a ningún campo a firmar el empate porque no estamos en condiciones de hacerlo».