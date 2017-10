Samuel sofoca el incendio

Paupérrimo debut de Claudio en el Rico Pérez y peligroso bloqueo de los jugadores, espesos y sin profundidad.

El alicantino Samuel Llorca salvó ayer los muebles de un Hércules en estado crítico con un acrobático remate con la pierna izquierda en el minuto 92 (1-0). Ejerció de héroe inesperado cuando el bochornoso duelo ante el Santa Eulalia, penúltimo, agonizaba. El debut del nuevo técnico Claudio Barragán en el Rico Pérez no pudo ser más decepcionante, no tanto por su planteamiento o la toma de decisiones, sino por la alarmante falta de personalidad de los futbolistas, incapaces de dar un paso al frente, proponer e ir a por el rival. Sólo Juanjo Nieto responde hasta el momento. Es triste que el lateral derecho de todo un Hércules candidato al ascenso sea el mejor y casi el único atacante del equipo, pero ayer volvió a demostrar que es así. Y la grada estalló, no está para bromas. Con el argentino Gustavo Siviero en la cola del paro y Claudio recién llegado, el Rico Pérez giró su cabeza hacia el director deportivo Javier Portillo. Se pidió su marcha en repetidas ocasiones, con especial fuerza tras el decisivo gol en el descuento. Esta es la guinda que le faltaba al cóctel herculano para ser mortífero, ya que el de Aranjuez ni se va a ir, ni es por ahora el principal responsable, ya que esta plantilla es más profunda y compensada que la de cursos anteriores (principalmente porque se ha invertido más). Los responsables son los futbolistas y lo vivido ayer bajo el sofocante calor tiene difícil explicación.

El Hércules fue incapaz de dominar el partido y someter a un Santa Eulalia «amateur» que subió este verano en los despachos y tiene todas las papeletas para volver a Tercera por la vía rápida. El cuadro balear, bien organizado pero inofensivo en ataque, se vino arriba con el paso de los minutos, como todos los rivales que pasan por el Rico Pérez. Al equipo de Claudio le sobró, por encima de todo, espesura. Sin movilidad en los extremos y en los delanteros y con un centro del campo timorato, el Hércules tributó un espectáculo bochornoso a sus fieles, sobre todo en la primera parte.

El técnico valenciano premió a Pedja con la titularidad por su gol en Formentera, pero el canterano tomó dos malas decisiones en sendas internadas y se vino abajo. Pero al menos lo intentó. De Chechu, Óscar Díaz y Carlos Fernández no hubo señales de vida. Miñano ejercía de cerebro y se desesperaba ante la falta de movilidad de los que tenía por delante. Al final el alicantino pagó los platos rotos y se quedó en el vestuario en el descanso, ya que Claudio consideró oportuno que un pivote eminentemente defensivo como Checa tenía algo que hacer ayer en el campo, extremo al menos discutible.

Con Pepelu y Juli en el verde desde el 46', el Hércules dio un paso al frente obligado por los acontecimientos, pero el valenciano no mejoró a Miñano y el alcoyano evidenció que anda sin chispa tras mes y medio parado. Óscar Díaz, que acabó lesionado, se escoró en la derecha, donde pasó desapercibido, mientras Chechu en la otra banda tampoco desbordaba.



Sólo Nieto ataca

El Hércules cargó el juego descaradamente por el costado de incombustible Juanjo Nieto, que ganó la línea de fondo en numerosas ocasiones pero sus centros nunca encontraban rematador. El Santa Eulalia se sentía cada vez más cómodo y cuando ya saboreaba el merecido punto recibió el bofetón final con el inverosímil gol de Samuel.

Nadie creía ya en la victoria cuando el central alicantino remató de manera acrobática con su pierna menos buena (la izquierda) una falta lejana servida por Gaspar. Su desvío cercano sorprendió al meta Dennis Días y dio tres puntos al Hércules que le permiten asomarse a los puestos de promoción. Como ya sucediera ante el Peralada, este decisivo gol no apaciguó los ánimos de la grada, sino que los reavivó. El «Portillo vete ya» resonó con más fuerza y cerró un encuentro que los pupilos de Claudio no merecieron ganar.

Con sangre, sudor, lágrimas y destituciones, el Hércules ha sacado adelante sus dos últimos duelos en el Rico Pérez frente a los endebles Peralada y Santa Eulalia. Pero ahora ya no hay tregua. El cuadro de Claudio se enfrenta de manera consecutiva a tres rivales directos como el Mallorca, el Atlético Baleares y el Mestalla. Y con la versión de ayer saldrá trasquilado sin ninguna duda.