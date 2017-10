Juanjo Nieto, apercibido en el peor momento

La amenaza de la acumulación de tarjetas planea sobre el Hércules en un momento clave de la temporada. El primer apercibido de sanción es el defensa castellonense Juanjo Nieto, que recibió el pasado domingo en Formentera la cuarta cartulina amarilla en esta liga.

El mal podría ser menor si no se tratara del único especialista que no tiene recambio natural en la plantilla. La cábala que podría hacer Claudio Barragán, en el caso de que Juanjo viera la quinta amarilla, sería la de situar a pierna cambiada al inglés Connor, posición en la que ya jugó hace dos temporadas. No obstante, otra variante podría ser la de retrasar a Pedja al lateral derecho, tal y como probó en pretemporada Gustavo Siviero en varias ocasiones.

El canterano, que marcó en Formentera su primer gol con el Hércules, creció como delantero, pero con los años fue movido a la posición de extremo diestro y este verano desempeñó en algún partido la demarcación de carrilero.



Indiscutible

Juanjo ha sido titular en los doce partidos oficiales del Hércules en esta temporada (diez de Liga y dos de Copa), el único de la plantilla junto con el navarro Santamaría y el ariete Carlos Fernández.

Su intensidad y regularidad le han convertido en el jugador más destacado del equipo en este dubitativo comienzo de temporada. Su hipotética sanción sería una baja muy sensible para Claudio ahora que el Hércules se enfrenta al tramo complicado del calendario. Tras el partido de este domingo ante el modesto Santa Eulalia, los blanquiazules viajan a casa del líder Mallorca el día 1 a las 12:00, exequipo de Juanjo. Después reciben al Atlético Baleares, quinto clasificado, y el siguiente viaje será visitar a un Mestalla que tiene al pichichi Mir, que suma 11 goles.