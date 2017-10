Portillo pide a los jugadores que den un paso al frente

Javier Portillo, director deportivo del Hércules CF, ha pedido a los jugadores del equipo alicantino que den un paso adelante que les permita salir de la mala dinámica en la que se encuentran y escalar hacia la parte alta de la clasificación.

El madrileño vio cosas "positivas" en el debut del nuevo entrenador, Claudio Barragán, en Formentera (1-1) y confió en que sea un paso adelante "para salir de este mal comienzo". Javier Portillo lamentó haber tenido que prescindir del técnico Gustavo Siviero, a pesar de ganan su último partido, "porque las sensaciones no eran buenas y era el momento". "No es fácil dejar a un gran entrenador como Gustavo en su casa, pero no podíamos alargar la situación más", señaló Portillo, quien señaló la fragilidad defensiva como el gran punto débil de su equipo.

"Donde nos hicimos más fuertes (en defensa) es donde nos está costando más, pero confío en los cuatro centrales y en los laterales. Trajimos líderes que van a estar a la altura de este club, pero es cierto que hay que ser más sólidos", argumentó. Portillo mostró mucho respeto por el Peña Deportiva de Santa Eulalia, próximo rival en la Liga, e indicó que le dan "más miedo" este tipo de rivales sin demasiado nombre que un equipo de los que pelea por la promoción.

El director deportivo no quiso marcarse metas a largo plazo pero confió en que el Hércules pueda alcanzar el parón de Navidad entre los cuatro primeros "porque hay equipo para estar arriba". El técnico madrileño reconoció que el Hércules "desgraciadamente no está para mirar al primero", en alusión a la impecable trayectoria del Mallorca, por lo que apostó por "estar lo más cerca posible" de los equipos que comandan la clasificación.

"Este grupo es complicado. Hay equipos que comenzaron muy fuerte y que asustaban pero todo es muy difícil. Nosotros tenemos que seguir en la línea de crecer y de competir cada día más porque en este club la exigencia es máxima durante 24 horas al día", resaltó.

Por último, Portillo aseguró no estar pensando todavía en el mercado de invierno, si bien precisó que en el Hércules "nadie está seguro y todo es mejorable". "Para mí tenemos los 22 mejores jugadores y solo falta pegar un paso al frente y que se quiten las piedras de la mochila para que comiencen a ser ellos", reiteró