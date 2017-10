El Hércules, sin "bandas" a Formentera

El extremo José Gaspar se ha caído a última hora de la primera lista de convocados del nuevo entrenador Claudio Barragán para jugar mañana en Formentera a partir de las 12.00. El atacante extremeño arrastra desde ayer molestias en el tendón rotuliano y finalmente Claudio no le ha visto en condiciones de competir mañana, ya que ha dejado claro que no arriesgará con ningún futbolista que no está en plenitud de condiciones.

La ausencia de José Gaspar deja al Hércules prácticamente sin bandas, ya que también se han quedado fuera de la lista los lesionados Nieto, Moha y Juli. La nota positiva es el regreso de Chechu Flores, pero el jiennense no será titular porque sale de una lesión muscular y en el mejor de los casos tendrá minutos en la segunda parte. También se ha quedado en Alicante el central Pol Bueso, con molestias musculares que no revisten gravedad.

El Hércules llegará a las 21.00 horas a Formentera, donde pernoctará para medirse mañana, a las 12.00, al cuadro local, especialmente peligroso en su feudo y que el miércoles se enfrenta al Athletic de Bilbao en la Copa del Rey.