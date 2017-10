Claudio: "Si no jugamos como un equipo de Segunda B nos equivocamos"

Claudio Barragán ya luce como entrenador blanquiazul. Hoy, durante su presentación, ha reconocido que fue "bastante difícil" su decisión de fichar por el Hércules. "Había entablado conversaciones en Murcia pero sabía el interés del Hércules, estoy muy agradecido y contento de estar aquí. El proyecto me gustó y tomé la decisión sabiendo la exigencia y presión. Estoy acostumbrado a ella", explicó el nuevo técnico del Hércules, que mañana entrenará por primera vez a la plantilla.

Claudio resaltó la dureza de la Segunda División B: "Habrá sorpresas porque es un grupo complicado y es importante saber dónde estamos. Tenemos que creer en nuestras posibilidades, el equipo concede demasiado", añadió Claudio, que ha visto cinco partidos de su nuevo equipo durante este curso. "Está penalizándonos la falta de contundencia, de concentración y eso es porque hay una falta de atención que no es normal", indicó.

"Puede que influya la presión, deberíamos estar en Segunda pero la realidad es que estamos en Segunda B y hay que jugar como equipo de esta categoría. De lo contrario nos estaremos equivocando", señaló el técnico. El técnico valenciano, hizo hincapié en que quiere un equipo intenso y que compita de tú a tú con el rival. "Una vez con esos condicionantes, ya sacaremos la calidad que tenemos", concluyó.

Sobre su reencuentro con Ramírez, que le despidió cuando estaba en el Elche, reconoció que sólo tiene palabras de agradecimiento: "La conversación con Ramírez me sorprendió gratamente. Él tiene mucha culpa de que esté aquí. No me esperaba que me pudiera llamar en ningún momento. Por entonces teníamos poca experiencia los dos y somos personas de carácter fuerte, pero con el tiempo mejoras ciertos aspectos".

Preguntado por su pasado como franjiverde, como jugador y entrenador, explicó que siempre fue respetuoso con el Hércules. "Soy valenciano y me gustaría un derbi en otra categoría". También envió un mensaje para la afición: "Para que esté con nosotros tenemos que transmitirle. A la mínima, esta afición está con el equipo, pero cuando ve apatía lo dice", afirmó Claudio, que piensa que el Hércules opta a todo. " No me gusta marcarme objetivos a largo plazo. El primer objetivo es Formentera. Hay que ir paso a paso y meternos en play off y a partir de ahí.. Confío plenamente en esta plantilla. Parten todos con una motivación extra. Que me demuestren que son útiles", añadió.



"No me gusta que mis equipos dependan sólo de delanteros para meter gol. Quiero más presencia en el área. Que se incorpore gente de segunda línea. Tenemos buenos delanteros. A Carlos (Fernández) lo conocía menos pero puede mejorar muchísimo todavía. Hay potencial"



Claudio volverá a coincidir con Samuel, Juli y Navarrete. "Bien saben que no se pueden dormir, no me caso con nadie. Intentaré ser lo más justo posible".