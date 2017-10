Miñano: "Es una pena que Juli, Chechu y Nieto estén lesionados, pero hay fondo de armario"

El alicantino José Luis Miñano confirmó que, tras la victoria ante el Ebro, la semana en el Hércules discurre más tranquila. "Nos hacía mucha falta reencontrarnos con los tres puntos, una vez se gana todo se ve diferente", aseguró. El centrocampista, que cumple su cuarta campaña en el club, manifestó que el equipo debe seguir trabajando para la visita al Villarreal B: "Tenemos un partido complicado y ante un rival difícil, pero iremos a por los tres puntos seguro".

El conjunto blanquiazul visitará el domingo (12 horas) al filial "groguet" mermado por las conocidas bajas de Chechu Flores, Nieto y Juli. "Es una desgracia que jugadores de su calidad estén lesionados, pero afortunadamente este año tenemos fondo de armario y hay gente esperando con muchas ganas para ayudar", señañó Miñano. Asimismo, respaldó la labor del técnico Gustavo Siviero. "Él sabe que tiene la confianza del vestuario, se desvive por el equipo, no tenemos queja", puntualizó.

El centrocampista opinó sobre su relación con la grada del Rico Pérez, que volvió a señalarle tímidamente el domingo ante el Ebro tras un par de errores en la salida de balón: "Yo estoy muy tranquilo, trabajo cada día para mejorar, pero hay veces que sale mejor y otras peor. Respeto la opinión de los aficionados herculanos porque son libres de demostrar lo que sienten". La demarcación de Miñano en el terreno de juego siempre ha sido bastante discutida, pero el alicantino aseguró que lo que desea es jugar, sea donde sea: "Me da igual la zona, donde me ponga el míster intentaré ayudar y sumar. He jugado de mediapunta, mediocentro, Mir me puso en banda izquierda, pero a mí me interesa el presente e intentaré dar mi cien por cien".