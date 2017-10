«Sé que el equipo necesitaba mis goles, estaba preocupado»

Grito de rabia y salto al aire tras poner fin a una sequía goleadora acuciante. De esta manera, Carlos celebraba el tercer gol el domingo al Aragón. El andaluz espera que la racha continúe y sirva para que el Hercules comience a sumar de una vez de tres en tres.

Indiscutible desde el primer partido para Gustavo Siviero, Carlos Fernández ha jugado íntegramente los 840 minutos oficiales del Hércules en la 17/18, el único junto con Samuel y Santamaría. El domingo anotó su segundo gol del curso y espera que tanto sus registros como los del club comiencen a levantar el vuelo tras un más que titubeante arranque de temporada.



¿Contento por ver puerta de nuevo?

Sí, pero sobre todo por la victoria porque veníamos de una racha negativa y el equipo necesitaba ya los tres puntos. Estoy satisfecho porque pude ayudar con mi gol, sé que el equipo lo necesitaba, se me estaba resistiendo pero pude marcar al fin.

Su trabajo va más allá de los goles...

Sí, me encuentro bien físicamente y puedo trabajar porque para mí lo más importante es ayudar al equipo. Es cierto que tuve el domingo más ocasiones, pero es cuestión de rachas.

¿Tenía ansiedad al ver que ese trabajo no se traducía en goles?

No me gusta la palabra ansiedad, pero sí que es verdad que estaba preocupado, sobre todo cuando el equipo no ganaba, sé que mis goles son importantes para conseguir las victorias. Estoy tranquilo porque tengo ocasiones y eso es muy importantes para un delantero.

Es uno de los indiscutibles de Siviero, lo ha jugado absolutamente todo.

Sí, estoy contento por la aportación que estoy teniendo, me siento bien y espero que con trabajo y goles devuelva esa confianza al míster.

¿Hubiese sido injusto haber destituido a Siviero tras el mal arranque?

Es cierto que al fútbol lo marcan los resultados, pero sí hubiese sido injusto. Desde pretemporada se dedica en cuerpo y alma al equipo. Ahora con las victorias llegará la calma.

¿Ha sido un punto de inflexión la victoria ante el Aragón tras tanto bache?

Sí, era necesaria para coger confianza y quitarnos la tensión porque no están saliéndonos las cosas como nos gustaría; aunque ningún equipo puede aguantar 90 minutos a ritmo alto.

¿Se siente cómodo con Óscar al lado?

Hacerlo con jugadores de calidad como él, Juli o Chechu es muy fácil. Cuantos más jugadores aportemos en la parte de arriba, será mucho mejor para el Hércules.