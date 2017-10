Juanjo Nieto: «Nos echamos para atrás con el resultado a favor»

? El lateral castellonense se mostró muy satisfecho por la victoria ante el Aragón. «El equipo necesitaba ganar fuera como fuera y además conseguimos marcar gol, que era algo que se nos complicaba antes», aseguró. No obstante, indicó que «debemos pulir el hecho de echarnos para atrás con el resultado a favor». «Queremos tirar del carro los noventa minutos y marcar todos los goles que podamos», confesó. Juanjo reconoció que «no ha sido el mejor partido», pero que ganar fue «muy importante para cambiar la dinámica, coger confianza e ir para arriba». En lo personal, se congratuló de su buen momento de forma: «Estoy contento con mi rendimiento, físicamente me encuentro bien y todos me dan mucha confianza».