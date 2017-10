«Terminamos dando sensaciones no agradables», lamenta.

Aliviado por aprobar el primer examen final, pero consciente de que el equipo quedó a ratos a merced de un bisoño Deportivo Aragón. De esta manera salió a rueda de prensa Siviero tras la segunda victoria liguera de la temporada. «El resultado es contundente, pero tenemos cosas que mejorar», aseguró el argentino.

El técnico del Hércules remarcó que sus hombres fueron superiores al conjunto zaragozano, pero apuntó en el debe las malas vibraciones que sobrevolaron en el Rico Pérez durante buena parte de los noventa minutos. «Fuimos justos vencedores del choque, pero cedimos demasiado el control del juego al rival y terminamos dando sensaciones no agradables», lamentó.

Sobre el mal de no terminar de cerrar los partidos, uno de los fantasmas que no termina de ahuyentar el conjunto blanquiazul durante esta campaña, Siviero señaló que «a veces nos complicamos nosotros mismos y el contrario se cree que puede tener opción». No obstante, sostuvo la idea de que el Hércules tuvo la opción de terminar el partido con varios goles más en su haber: «El marcador podía haber sido más abultado, pero hay que quedarse con las cosas positivas: sumamos la victoria, marcamos tres goles y conseguimos que los delanteros participaran en ellos».

Las innegables dudas que parecieron atenazar a los jugadores del Hércules en el choque de ayer las achacó el entrenador argentino «al momento por el que estamos pasando». «Estábamos sintiendo todos la tensión en el ambiente, cuando hay murmullo y no sentimos el apoyo total de la afición es lógico que nos afecte», concluyó.

Goles de arietes y dos lesiones

«El partido de hoy [por ayer] era un punto de inflexión y esperamos que a partir de ahora nos afecte de manera positiva», mantuvo un preparador blanquiazul que se sintió aliviado al ver que sus dos delanteros por fin tuvieron recompensa. «Es una muy buena noticia, ellos viven de eso. Carlos venía intentándolo y hoy [por ayer] pudo irse con algún gol más; Óscar demostró la calidad de futbolista que es».

La parte negativa del encuentro fueron las lesiones de los dos extremos que salieron de inicio. Nieto se marchó en el minuto 25 tras sentir un «chasquido raro», según sus propias palabras, en la parte trasera de la rodilla. Aparentemente no parece un problema muscular, sino algo más bien tendinoso. El diagnóstico se conocerá esta semana. Por su parte Chechu avisó a Siviero en el descanso que tenía una sobrecarga en el abductor y que no sabía si aguantaría. A los diez minutos de la reanudación pidió el campo y Siviero, después, mostró su preocupación: «Es difícil que Chechu pida el cambio, es de esos futbolistas que se quiere quedar siempre en el campo sea como sea y por eso nos hace suponer que tenga algo».

Respecto a la inclusión de Connor en el once en detrimento del capitán Peña, el técnico dijo que apostó por el británico porque el Aragón era un equipo joven y veloz. «Pero eso no quiere decir que Paco no pudiera hacerlo, sólo creímos conveniente que tomara aire», aclaró.