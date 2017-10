Carlos: "Siviero se emplea en cuerpo y alma, hubiera sido injusto su despido"

Carlos Fernández, delantero del Hércules, ha asegurado esta mañana, al término del entrenamiento de recuperación, que hubiera sido injusto que el club prescindiera del entrenador, Gustavo Siviero, en el caso de que el equipo no hubiera superado al Aragón (3-1), ya que considera que el trabajo del técnico y su dedicación está siendo buenos. "Al final el fútbol lo marcan los resultados, pero hubiera sido algo injusto, porque se estaba trabajando muy bien y el cuerpo técnico se emplea en cuerpo y alma a preparar los partidos", dijo el delantero en alusión al técnico argentino.

El atacante deseó que tras la victoria ante el Aragón, segunda de la temporada, el Hércules tenga "más tranquilidad", ya que admitió que el equipo "necesitaba los tres puntos". Carlos reconoció estar contento por su gol, ya que indicó que era algo que se le estaba resistiendo. "Para mí lo importante es ayudar al equipo. Estaba teniendo ocasiones, pero sin acierto. El gol es cuestión de rachas y espero que entren", añadió el delantero, quien negó haber sufrido ansiedad en las últimas jornadas. "No me gusta esa palabra pero sí estaba algo preocupado, sobre todo cuando el equipo no gana y sabes que los goles son importantes para conseguir las victorias", explicó.

El jugador de Úbeda, que ha disputado todos los minutos de la temporada, aseguró no estar afectado por el síndrome del delantero centro que acusa el club en las últimas temporadas, en las que nunca encontró un ariete goleador. "Yo me centro solo en el presente y en el trabajo", insistió Carlos, quien deseó que la victoria de la pasada jornada marque un punto de inflexión. "Era muy necesaria para coger confianza y quitarnos la tensión. Lo importante ahora es ir a Villarreal a por los tres puntos y coger una racha de victorias que nos metan arriba", aseveró el andaluz.

Carlos admitió que se siente cómodo rodeado de jugadores de calidad como Juli, Óscar Díaz o Chechu y no acertó a encontrar una explicación única al mal arranque del Hércules. "Cada partido nos ha pasado algo", señaló el jugador, quien deseó que el Hércules corrija algunos fallos de concentración que le han penalizado con puntos en estas primeras jornadas de Liga.

Para el duelo del próximo domingo ante el rival directo Villarreal B están descartados los lesionados Nieto, Juli y Pol Bueso, mientras que la participación de Chechu Flores está en el aire.