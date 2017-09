Ramírez: «Illueca es el Trump valenciano y no es transparente»

El presidente del Hércules, Juan Carlos Ramírez, está dispuesto a llevar a los tribunales a Manuel Illueca, director general del Institituto Valenciano de Finanzas, por exigirle 100.000 euros «sin ninguna justificación ni desglose» para poder llevar a cabo la adjudicación del 88% de las acciones por 508.000 euros. El empresario vasco ataca con dureza al máximo responsable del banco del Consell, le acusa de tener «inquina» hacia el Hércules y da por hecho que no hubiera actuado igual de tratarse de un club valenciano.

Ramírez cuenta lo que le pasó el miércoles pasado en la notaría de Valencia donde acudió para adquirir el 88% de las acciones del Hércules por 508.000 euros. «Me presenté allí en tiempo y forma, con mi auto de adjudicación y el cheque con el dinero. Cinco minutos antes de la escritura me meten en un despacho en el que me encuentro a solas con Manuel Illueca (director del Instituto Valenciano de Finanzas) y me dice que tengo que pagar 100.000 euros o de lo contrario él no escritura. Le pudo la justificación de esos gastos y no me la da, me da largas y de hecho, a día de hoy todavía no lo ha explicado ni ha desglosado las cantidades. Lógicamente me niego a pagar eso y levanto acta notarial de lo sucedido, donde se adjunta el cheque bancario que llevaba con la cantidad pactada por la que se me adjudicaron las acciones».

Illueca mantiene que el presidente del Hércucles no se leyó las bases, ya que en la cláusula 14 explica que el adjudicatario debe hacerse cargo de esos gastos. «Para empezar, demuestra mala fe al airear una conversación privada. Y claro que le dije que yo no había leído las bases, lo habían hecho mis abogados, que para eso les pago. Si yo tengo que ahora que alquilar un local o firmar un contrato de cualquier tipo, yo no me leo los contratos, lo hacen mis abogados, que por cierto me aseguran que esos 100.000 euros son totalmente improcedentes», apuntaba Ramírez antes de confesa que esa cifra «no me cuadra. En la adjudicación los únicos gastos que hay son los de notaría e impuestos. Le pedí que me justificara de dónde venían esos 100.000 euros y no lo hizo, sólo me metió en un despacho para exigírmelos».