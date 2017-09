Juan Carlos Ramírez: «Illueca es el Trump valenciano, ha hecho del IVF su cortijo y no es transparente»

El dirigente blanquiazul está dispuesto a llevar a los tribunales a Manuel Illueca, director general del Institito Valenciano de Finanzas, por exigirle 100.000 euros «sin ninguna justificación ni desglose» para poder llevar a cabo la adjudicación del 88% de las acciones por 508.000 euros.

Para empezar, cuéntenos lo que pasó el miércoles pasado en la notaría de Valencia donde acudió para adquirir el 88% de las acciones del Hércules por 508.000 euros...

Me presenté allí en tiempo y forma, con mi auto de adjudicación y el cheque con el dinero. Cinco minutos antes de la escritura me meten en un despacho en el que me encuentro a solas con Manuel Illueca (director del Instituto Valenciano de Finanzas) y me dice que tengo que pagar 100.000 euros o de lo contrario él no escritura. Le pudo la justificación de esos gastos y no me la da, me da largas y de hecho, a día de hoy todavía no lo ha explicado ni ha desglosado las cantidades. Lógicamente me niego a pagar eso y levanto acta notarial de lo sucedido, donde se adjunta el cheque bancario que llevaba con la cantidad pactada por la que se me adjudicaron las acciones.

Illueca mantiene que usted no se leyó las bases, ya que en la cláusula 14 explica que el adjudicatario debe hacerse cargo de esos gastos...

Para empezar, demuestra mala fe al airear una conversación privada. Y claro que le dije que yo no había leído las bases, lo habían hecho mis abogados, que para eso les pago. Si yo tengo que ahora que alquilar un local o firmar un contrato de cualquier tipo, yo no me leo los contratos, lo hacen mis abogados, que por cierto me aseguran que esos 100.000 euros son totalmente improcedentes.

Usted insiste en que esa cifra no le cuadra...

Por supuesto que no. En la adjudicación los únicos gastos que hay son los de notaría e impuestos. Le pedí que me justificara de dónde venían esos 100.000 euros y no lo hizo, sólo me metió en un despacho para exigírmelos. Pero voy más allá, él no me puede exigir nada, ni aunque correspondieran a la cláusula 14 como él dice. Él no puede ser recaudador de terceros, a él le paga el IVF para que gestione. Él tiene que firmar la adjudicación y si después un tercero entiende que el adjudicatario le debe dinero, ya me lo reclamaría. ¿Qué interés tiene Illueca en reclamar cantidades de terceros?

Han pasado ya tres días y el desglose de esos 100.000 euros no ha llegado...

Claro que no, pero es que un día antes de acudir yo a Valencia, mi abogado ya preguntó por los gastos y le dieron largas con ambigüedades, que ya lo vería, que no lo tenían claro... Es decir, con una falta de transparencia total, que es precisamente de lo que presume Illueca. Él está al frente del IVF, que me merece todos los respetos como institución y además creo que es fundamental para la Comunidad. El notario me tenía que haber sacado los costos después de la operación y yo iba a pagar como se hace siempre. Y si tengo que pagar algún impuesto yo no se lo daría a Illueca, sino al Registro o a Hacienda, y tendría 30 días para pagarlo.

El jueves envió el Hércules un requerimiento para obtener la escritura de la compraventa, pero Illueca anunció sólo dos horas después que la subasta estaba quebrada y usted había perdido los 25.000 euros de la fianza...

Y lo anuncia a título personal en Twitter como si fuera el Donald Trump valenciano, siempre con el yo delante, con la salvedad de que uno es presidente de Estados Unidos y el otro un empleado del Consell. Señor Illueca, uste no puede hacer del IVF su cortijo, usted no es quien para reclamarme dinero. El IVF sacó a subasta un valor que yo me adjudiqué y me presenté en el notario con lo que pedía el requerimiento que me llegó por burofax.

Lo que es innegable es que tras dos subastas ha quedado claro que el Hércules sólo le interesa a usted, que ponía 508.000 euros encima de la mesa...

Y los sigo poniendo. Yo el lunes voy y entrego el cheque, pero no me puede pedir 100.000 euros en un despacho sin ninguna justificación, eso no tiene ningún sentido. ¿Qué interés tiene Illueca en esos 100.000 euros? Este señor no puede ser recaudador de terceros.

Con ambas posturas tan enconadas, no se aprecia más solución que los tribunales...

Yo espero que alguien en Valencia ponga cordura a esta metedura de pata brutal de este señor. Presuntamente se ha extralimitado de sus funciones. No sé lo que pasa por su cabeza, pero sí puedo decir que no es transparente en este asunto. También los alicantinos pagan sus impuestos y él no puede salirse del guión y hacer del IVF su cortijo. Por respeto al Hércules, que tiene 95 años de historia, no puede anunciar en su cuenta de Twitter que la subasta está quebrada cuando no lo ha hecho público ni el IVF. Por su ego y su afán de protagonismo ha llevado al IVF a un problema muy serio con el Hércules.

Su malestar con Illueca viene desde hace meses porque usted siempre defendió que tenía un acuerdo con él para comprar las acciones por 300.000 euros (finalmente costaron casi el doble)...

Y tanto que había acuerdo, hay testigos. El camino con el IVF no es fácil porque somos un club alicantino, así de sencillo. Esto con un club valenciano no lo hubiera hecho. ¿Qué interés tiene Illueca en bombardear esta adjudicación? Esta operación está libre de cargas y gravámenes... y cinco minutos antes de firmar me pide 100.000 euros sin justificación alguna.

Usted insiste en que serían unos 3.000 euros...

Sí, como mucho, que son los yo iba a pagar con total normalidad después de la firma. Han pasado ya tres días y aún no hay explicación ni desglose de esos 100.000 euros... Señor Illueca, se le ha visto el plumero, tiene una inquina con el Hércules y debe asumir que las dos subastas hubieran quedado desiertas de no ser por nosotros. Lo que tiene que hacer es acabar este proceso y dejarnos trabajar para ver si podemos salvar a esta institución que va a cumplir 100 años. Esto lo tendrá que explicar en un juzgado, pero a nivel personal, ya que al IVF como institución le tengo el máximo respeto.