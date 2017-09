Illueca: «Los 100.000 euros son los gastos de ejecución del crédito de 18 millones»

El director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, explicó ayer a este diario el origen de los gastos de 100.000 euros que reclamó al presidente del Hércules Juan Carlos Ramírez antes de la firma de la adjudicación del 88% de las acciones, operación que finalmente no se llevó a cabo por la negativa del dirigente blanquiazul. «Esos 100.000 euros son los gastos generados por el procurador y el abogado en el proceso de ejecución del crédito de 18 millones, no hay más», señaló Illueca.

El máximo responsable del banco del Consell aseguró que devolverá a Ramírez los 25.000 euros que depositó como fianza en la subasta al entender «que se ha confundido por no leer las bases, que son claras».

Illueca descarta una tercera subasta pero sí deja la puerta abierta a un acuerdo, siempre que sea en los mismos términos, es decir, con el desembolso de 508.000 euros por el 88% de las acciones, más los 100.000 euros en concepto de gastos. Ramírez se mantiene en su postura de no hacer frente a esta cantidad y considera que se trata de una «cláusula oscura» porque, en su opinión, esas cantidades no se pueden aplicar en el proceso de adjudicación.

El director general del IVF se mostró ayer muy contrariado por las críticas recibidas por el presidente del Hércules: «Nosotros seguimos queriendo vender, pero no al precio que digan ellos, como no podía ser de otra manera. Nuestra actuación ha sido siempre transparente y las bases de las subasta están ahí para cumplirlas. Si él o su abogado no saben interpretarlas no es su problema. Aún así, como entiendo que se ha confundido, el IVF le devolverá sus 25.000 euros, que no los queremos para nada», señaló ayer Illueca a este diario.

Y añadió: «Veo que quieren hacer política de un tema estrictamente técnico y legal. Y el Instituto Valenciano de Finanzas no va a prevaricar. Las cosas se hicieron muy mal hace años y ahora al menos actuamos con total transparencia. Si Ramírez quiere las acciones, ya sabe lo que cuestan y nuestra puerta vuelve a estar abierta».