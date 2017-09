Illueca declara "quebrada" la subasta de las acciones y anuncia que Ramírez pierde la fianza

Manuel Illueca, director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), ha anunciado hoy que ha resuelto la quiebra de la segunda subasta de las acciones del Hércules y del crédito contra la Fundación y que Juan Carlos Ramírez, presidente del club, pierde la fianza de 25.000 euros que depositó para poder pujar.

La quiebra de esta segunda subasta, anunciada por Illueca en su cuenta de Twitter, supone el final de un proceso para la venta de las acciones y del derecho de crédito contra la Fundación del Hércules que comenzó en julio con una primera opción de puja que quedó desierta. "Acabo de resolver la quiebra de la segunda subasta de las acciones del HCF y el crédito contra la FHCF", ha señalado Illueca en su cuenta.

Minutos después, el dirigente autonómico añadió en la red social que "asimismo he acordado la pérdida del depósito consignado por Kuntajara", en alusión a la empresa de Ramírez que fue adjudicataria en primera instancia de las acciones. La respuesta del director del IVF llega solo unas horas después de que Ramírez haya enviado a Illueca un requerimiento para que el IVF proceda en diez días al otorgamiento de la escritura pública de compraventa del 15% de las acciones de la entidad y el derecho de crédito contra la Fundación (72% del capital social).

El dirigente del Hércules también advertía que se reserva acciones legales para exigir el cumplimiento de la citada adjudicación, así como para depurar las responsabilidades que se derivan del proceder de Illueca. Ramírez, a través de Kuntajara, resultó adjudicatario tras subasta pública del IVF de un lote, por el que debía pagar 508.150 euros, que incluía las acciones del Hércules y el crédito contra la Fundación. Sin embargo, el presidente no firmó ante notario el contrato de compra al considerar que los gastos de notaría que incluía el IVF, 100.000 euros, eran excesivos y no estaban justificados, ya que al tratarse de una adjudicación sólo debían imponerse los gastos del notario y no de procedimientos anteriores.

Ramírez emplazó ayer en rueda de prensa y hoy en un comunicado a Illueca a retomar la operación de venta, pero la respuesta del dirigente autonómico ha sido cerrar la subasta. Además, los 25.000 euros puestos en depósito para optar a la subasta, que iban a ser descontados de los 1000.000 de gastos notariales, no serán recuperados por el máximo dirigente herculano, que ayer restó importancia a este último extremo.