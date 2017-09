Un mes sin Juli

La misma dolencia ya le apartó en marzo durante seis semanas.

La ausencia de Juli está siendo más dura de lo esperado y su recuperación, más lenta de lo que desearía Siviero. El mediapunta alcoyano continúa de baja y casi con toda seguridad cumplirá un mes alejado de los terrenos de juego. Es decir, que el Hércules no podrá contar con él este domingo ante el Zaragoza B ni contra el Villarreal B, el siguiente fin de semana. La fecha de su regreso es todavía una incógnita, pero podría estar fijada para el 15 de octubre contara el Peralada en el Rico Pérez.

La pasada semana el técnico ya cambió su discurso de «no asumir riesgos» con la vuelta de Juli y, tras la derrota ante el Ebro, aseguró que deseaba contar con él «cuanto antes». Sin embargo, el argentino no quiso centrar la mala racha del equipo en la lesión de Juli. «Es cierto que es muy importante para nosotros, nos ha dado mucho cuando ha estado, pero nuestra plantilla es más que suficiente para cubrir su baja. Sí que echo de menos nuestra falta de definición», señaló.

Lo que no ocultan los números es que con Juli sobre el campo el Hércules no conoce la derrota. Esta afirmación tan categórica no esconde ninguna trampa, puesto que cuando el mediapunta alcoyano abandonó el terreno de juego en el minuto 74 en Cornellà los de Siviero aún conservaban un valioso punto. Casualidad o causalidad, tras su sustitución el Hércules encajó gol y desde entonces no ha vuelto a ganar.

El caprichoso destino quiso que durante la semana previa al partido del Badalona Juli se lesionara en el sóleo de su pierna derecha, dolencia que ya padeció el pasado mes de marzo cuando era jugador del Córdoba y que le mantuvo apartado de la competición durante seis semanas. Razón de más para que el jugador tampoco quiera precipitar su vuelta a los terrenos de juego.

La baja de Juli se suma a la ya conocida de Pol Bueso, con una lesión muy similar a la del alcoyano y que todavía no ha debutado esta temporada. El defensa catalán quedó relegado por Siviero al puesto de tercer central tras las llegadas de Samuel y Santamaría y fue convocado en las dos primer jornadas hasta que cayó lesionado. Desde entonces es Adrià Vilanova el que asiduamente completa la terna de centrales en la lista, aunque junto con Bueso es el único integrante de la primera plantilla que no se ha vestido de corto en competición oficial esta temporada.



Cinco partidos de ausencia

En total, Juli se puede perder como mínimo cinco partidos oficiales. Ya lleva tres y los resultados no pueden ser menos favorables: un empate ante el Badalona y dos derrotas (una ante el Elche en Copa del Rey y la del Ebro). A la espera de constatar si el Hércules remonta el vuelo ante el Aragón, que llega a Alicante sin haber ganado esta temporada, Juli podría regresar a la competición con otro entrenador, puesto que el futuro de Siviero como entrenador blanquiazul pasa categóricamente por ganar el próximo domingo. La colaboración ofensiva de Juli ha sido vital en cinco de los siete goles que lleva el conjunto blanquiazul en lo que va de temporada. Sin él, el Hércules sólo ha marcado un gol.