Siviero: "Nuestro desafío es que las buenas sensaciones del derbi no sean flor de un día" ÁLEX DOMÍNGUEZ

El derbi del pasado miércoles dejó, pese a la eliminación, buenas sensaciones en el Hércules, ya que por momentos se vieron los mejores compases de los blanquiazules en lo que va de temporada. En este sentido, Gustavo Siviero afirmó en rueda de prensa que del choque contra el Elche se queda con lo positivo: "Terminé contrariado porque merecimos más de lo que ocurrió porque jugamos a gran nivel durante gran parte del partido. Ahora nuestra intención es certificar esas sensaciones con un buen partido y un buen resultado".

Es precisamente la continuidad de la buena imagen mostrada ante el Elche la mayor preocupación del entrenador argentino. "En Liga hemos jugado bien a ratos, pero no tuvimos la regularidad que mostramos en el derbi", aseguró. "Nuestro desafío es que esas buenas sensaciones no sean flor de un día", manifestó. Asimismo, esa hoja de ruta es la que busca Siviero para toda la temporada, no sólo el próximo domingo contra el Ebro: "Tenemos que ser capaces de sostener lo ofrecido ante el Elche para poder meternos entre los equipos con pretensiones y para ello necesitamos más de un partido a ese nivel".

La falta de gol es otra de las preocupaciones del Hércules, que sólo ha anotado siete goles en los siete partidos oficiales disputados en lo que va de curso y en ello ha trabajado Siviero esta semana. "Trataremos de que no se convierta en una obsesión, pero es cierto que cuando pasan los minutos y no marcamos parece que estemos en un mal endémico", señaló. "En el derbi contabilicé 40 opciones de ataque, si somos capaces de rondar el área rival tantas veces hemos de ser capaces de rentabilizarlas. Debemos traducir esas ocasiones en goles", culminó.

Además, el Hércules buscará superar este indeciso arranque de competición en el estadio del Ebro, de césped artificial, donde cayó derrotado el pasado año. No obstante, el técnico herculano despejó restó hierro al asunto: "El campo del Ebro no será una excusa, tenemos capacidades más que demostradas para adaptarnos".